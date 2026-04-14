屋崙恢復周日路邊收費 違停最高罰71元

屋崙恢復周日路邊收費，違停者最高罰71元。(記者李怡╱攝影)

東灣屋崙 （Oakland）自本月起正式恢復周日路邊停車收費執法，結束自今年1月實施新政策以來的寬限期。周日中午12時至下午6時期間，未支付停車費的駕駛將被開罰單，最高罰款可達71美元。此舉引發民眾對停車政策與城市財政的討論。

屋崙市府表示，過去周日免費停車的做法，源於早年「藍色法規」（blue laws），當時限制周日商業活動以鼓勵休息與宗教活動。然而隨著消費模式改變，如今周日已成為餐廳、零售與娛樂業最繁忙的時段之一。延長停車收費時間，有助提高車位周轉率，讓更多顧客能在熱門商圈找到停車位，進而帶動商業活動。

據了解，此舉與財政壓力有關，屋崙目前面臨龐大預算赤字，近年已加強停車執法。根據市府報告，恢復周日收費預計每年可為一般基金帶來約130萬美元收入，成為穩定財政來源之一。

在政策過渡期間，市府曾發出警告單提醒駕駛，但對於多次違規者仍開出罰單。如今寬限期結束，全面執法正式上路。

周日停車收費政策在灣區一直存在爭議。相較之下，舊金山多數社區目前仍維持周日免費路邊停車。市政過去幾年曾討論延長周日收費時段，但在商家與居民反對下最終撤回相關計畫。

有舊金山市中心商家表示，若比照屋崙實施周日收費，可能有助提升車位流動，但也擔心影響顧客消費意願。也有居民認為，周末應保留一定彈性，「否則變成一周七天都在收費，生活壓力更大」。

交通與城市規畫專家則指出，停車政策往往在「促進商業」與「減輕民眾負擔」之間取得平衡。屋崙此次做法，反映城市在財政壓力下，傾向以提高使用者付費來管理公共資源，而舊金山則相對採取較為保守態度。

隨著灣區各城市面臨預算與交通壓力，類似的停車政策調整未來仍可能持續出現，在一段時間內也會成為影響市民日常生活和商業環境持續關注的話題。