普西迪歐變天 拜登任命董事全遭川普撤換

舊金山普西迪歐信託（Presidio Trust）六名董事均由前總統拜登任命，並於上周三接獲解職通知。(普西迪歐信託基金網站)

舊金山 紀事報報導，總統川普 已全面撤換負責管理舊金山普西迪歐（Presidio）的信託董事會。六名董事均由前總統拜登 （Joe Biden）任命，並於上周三接獲解職通知。

普西迪歐信託（Presidio Trust）表示，董事會成員任命已遭終止，目前尚未接獲新任董事的相關資訊。「我們原本預期將迎來新成員，目前正等待進一步通知。」信託指出，未來將持續與新任董事合作，延續園區管理工作。

該董事會由六名由總統任命的成員組成，另有一席由內政部長任命，但該席位多年來一直空缺。此次遭撤換的包括主席Mark Buell、副主席Chuck Collins，以及Lenore「Leni」Eccles、Patsy Ishiyama、Bonnie LePard與Nicola Minor。三人任期已於去年5月屆滿，另三人原訂於2027年5月屆滿。

Buell表示，能在董事會服務「是榮幸與熱情」，並指出普西迪歐是全美將軍事基地轉型為公共公園最成功的案例之一。

普西迪歐信託成立於1996年，由國會設立，負責管理這片占地約1500畝、於1962年被列為國家歷史地標的聯邦土地。信託採企業化運作，自2013年起不再依賴聯邦撥款，而是透過住宅與商業租賃及捐款維持營運。2024年營收達1.82億元，創歷史新高。

此次人事變動距離川普去年簽署行政命令僅一年多。該命令要求在法律允許範圍內「最大程度縮減」普西迪歐信託運作，並將其列為聯邦體系中「浪費與濫用」的代表之一。信託當時提交報告回應，強調其財務穩健及對納稅人負擔有限。

外界普遍認為，川普此舉與其長期與前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）之間的政治矛盾有關。裴洛西曾主導成立該機構。她近日表示，對董事會遭解職「感到失望」，但強調普西迪歐仍將依據既有法規持續受到保護。

目前普西迪歐園區內約有3100名居民、1400戶住宅，住宅入住率達97%；同時擁有逾210萬平方呎商業空間，出租率達96%，租戶超過300家企業，提供約4000個就業機會。

此外，園區近年推動新住宅開發，計畫在原雷特曼陸軍醫院舊址興建196戶公寓，為20多年來首個全新住宅項目。

值得注意的是，信託執行長Jean Fraser數月前已宣布將於今年卸任，目前正展開接班人選遴選。她當時表示，若機構面臨威脅，不會選擇離開，並強調目前財務狀況穩健。