灣區私人煙火秀登場 民眾以為戰事、雷暴

上周六晚間，一場私人煙火秀在舊金山灣區上空突然登場，巨大的爆炸聲與閃光驚動灣區多地居民。(取材自Ｘ平台)

據SFGATE媒體報導，上周六(11日)晚間，一場私人煙火秀在舊金山灣區 上空突然登場，巨大的爆炸聲與閃光驚動灣區多地居民，不少人誤以為雷暴加劇，甚至聯想到國際局勢緊張，出現短暫恐慌。

這場煙火於晚間約9時45分開始，施放地點位於舊金山灣上一艘駁船，持續時間約10多分鐘。活動為建築工程軟體公司Computers and Structures, Inc.（CSI）年度慶祝活動的一部分。

然而，由於事前公告有限，多數民眾並未得知該煙火秀安排。當晚灣區本就出現雷雨天氣，閃電與雷聲交織之際，突如其來的密集爆炸聲令不少居民感到困惑與不安。

社群媒體 上迅速出現大量討論。有網友表示，煙火聲響與近期美伊局勢緊張時機重疊，「一開始真的以為發生了什麼戰事」。也有民眾戲稱，這樣規模的突發煙火「在當前國際情勢下，時機不太理想」。

一名居住在現場附近的居民指出，煙火開始時他正在淋浴，「突然的巨響讓人完全措手不及」。另有東灣屋崙北部居民表示，「整個公寓都在震動」，顯示煙火聲響不僅可聽見，甚至能感受到震動。

部分居民則誤將聲響當作雷聲。一名柏克萊 居民表示，「我以為只是持續不斷的雷鳴」，直到看到社群平台消息才確認是煙火。

事實上，這已是該公司連續第二年的煙火活動。去年類似活動同樣在未廣泛通知的情況下進行，引發民眾不滿。當時舊金山港務局曾表示，將考慮提高未來私人煙火活動的資訊透明度。

據悉，今年港務局曾透過電子郵件名單發出通知，也有網友提前在論壇轉發相關訊息，但顯然未能有效觸及大多數居民。