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OpenAI執行長住家遭擲汽油彈 嫌犯是20歲德州男

編譯廖宜怡╱綜合報導
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對奧特曼住家投擲汽油彈的男子被證實是來自德州的20歲男子馬瑞諾-加馬。（舊金山警...
對奧特曼住家投擲汽油彈的男子被證實是來自德州的20歲男子馬瑞諾-加馬。（舊金山警局提供）

OpenAI公司執行長奧特曼（Sam Altman）舊金山住家驚傳遭人投擲汽油彈，當局已證實嫌犯身分。

舊金山紀事報報導，20歲男子馬瑞諾-加馬（Daniel Alejandro Moreno-Gama）於10日凌晨4時向奧特曼位於舊金山俄羅斯山（Russian Hill）的住家投擲了一枚汽油彈，雖造成起火，但被保全人員撲滅，無人受傷。數小時後，警方在OpenAI位於米慎灣（Mission Bay）的總部附近逮捕了馬瑞諾-加馬。警方稱，馬瑞諾-加馬當時揚言要燒毀OpenAI總部大樓。

監獄紀錄顯示，來自德州史普林（Spring）的馬瑞諾-加馬已因涉嫌謀殺未遂、縱火、作出刑事威脅、持有或製造破壞性武器及其他多項重罪被收押。

根據紀事報搜尋的網路資訊，一位名為馬瑞諾-加馬的人士曾在其Substack個人部落格上發表多篇文章，廣泛討論他對人工智慧的憂慮，也在提倡禁止發展強大人工智慧模式的團體PauseAI的Discord 伺服器中發表過相關言論。

從今年1月6日到3月1日，馬瑞諾-加馬在Substack上連續發表了六篇長文，表示擔心人工智慧競賽可能導致人類滅亡，因為人工智慧的利益與人類的利益並不一致。

馬瑞諾-加馬在文章中寫道：「這些機器早已顯露出與其創造者相悖的一面。人們常發現，這些模型一旦有機可乘，便會撒謊、作弊，其至反過來勒索其創造者，要與人類的利益相配合就更不可能了。」

馬瑞諾-加馬還警告，科技巨頭們的「思考方式可能與你不同，許多人似乎缺乏強烈的道德意識」。他稱特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾警告人工智慧將終結人類文明，並針對奧特曼的不道德行為作出指控。

他說：「正是這些人拿你的未來和你子女的生命進行豪賭。他們極有可能患有反社會人格障礙。就奧特曼而言，他更是經常被報導為一個病態撒謊者。」

一個月後，馬瑞諾-加馬又發文探討諸如OpenClaw的人工智慧助理的崛起。他說：「我們無法與這種物種共存，必須盡快叫停這一計畫，因為這是一場通往墳墓的競賽。」

奧特曼 德州 舊金山

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