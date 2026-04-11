OpenAI執行長住家遭20歲男投汽油彈 他揚言燒總部大樓

圖為OpenAI執行長奧特曼。(路透)

OpenAI公司執行長奧特曼 （Sam Altman）的住家遭一名20歲男子投擲莫洛托夫雞尾酒(Molotov cocktail)汽油彈。嫌犯隨後到舊金山 米慎灣一棟大樓前揚言要把它燒掉，那是OpenAI的總部。

舊金山紀事報報導，市警局和OpenAI公司稱，一名男子於10日凌晨在舊金山的俄羅斯崗（Russian Hill）區向OpenAI執行長奧特曼的住所投擲燃燒彈。警方和消防官員表示，消防局在凌晨3時45分左右接到報案，稱Chestnut street和Jones street交口附近的一處住宅發生火災。

消防員趕到現場時，住宅的保全警衛已撲滅了房屋外圍大門的火勢。官員稱，縱火者在消防員到達前已徒步逃離現場。消防人員在奧特曼家的周圍發現了燃燒裝置的痕跡，遂通知警方前來調查，所幸事件中無人受到傷害。

OpenAI發言人拉迪斯（Jamie Radice）向紀事報證實，該住宅屬於奧特曼，並表示他們正在協助執法部門進行調查。在奧特曼家發生火災一個多小時後，也就是清晨5時剛過，警方接到報案，一名男子揚言要燒毀位於舊金山米慎灣第三街1400號街區的一棟大樓，OpenAI的總部就設在那裡，辦公室離奧特曼的家只有三哩。

警方表示，前往探查的警衛認出該男子正是向奧特曼家投擲燃燒彈的同一人，警方遂立即將其逮捕。「我們非常感謝舊金山市警局的快速反應，以及市政府為保障我們員工安全所提供的支持。該男子已被拘留。」拉迪斯說。警方沒有提供關於這名被捕嫌犯的任何其他細節，只說他是20歲的男性。警方也沒有說當時奧特曼是否在家。

近年來奧特曼和OpenAI一直是反人工智慧抗議人士的目標。AI可用於生成文字和媒體、編寫程式碼以及進行研究。批評者警告說，這項技術對人類構成重大威脅。上個月抗議者聚集在幾家舊金山的AI公司——Anthropic、馬斯克的xAI和OpenAI的辦公室外示威。眾人在AI批評者特拉齊（Michaël Trazzi）的帶領下要求暫停該技術的研發。