AI助長稅務詐欺 IRS不會發短信 催促回覆都非政府機構

稅務詐欺已經夠讓人傷腦筋，歹徒如今使用人工智慧工具更是如虎添翼。示意圖。(AI生成)

稅務詐欺（tax scams）已經夠讓人傷腦筋，歹徒如今使用人工智慧工具更是如虎添翼，專家提供幾點要訣，幫助你躲避騙徒的利爪。

舊金山 紀事報報導，每到報稅 季節，騙子們都會想辦法把你的錢剝奪走，他們搶在你之前報稅，把該退給你的稅騙走，而AI讓他們的騙局變得前所未有的輕鬆。

過去，「如何識別騙局」的常識是：拼字錯誤、語法錯誤和劣質的圖片是識別國稅局IRS詐騙資訊的明顯標誌。但像ChatGPT、Perplexity和Claude這樣的大型語言模型，卻讓不法分子優化他們的語言，製作出近乎完美的標誌、信頭和文字。

AI也在幫助騙子整合資訊並識別目標。所謂的「魚叉式網路釣魚」攻擊，即犯罪者專門針對近期進行過重大財務變動（例如購買新屋）的潛在受害者，如今的手段比以往任何時候都更加高明。詐騙集團 組織嚴密、資金雄厚、裝備精良，他們正在利用高科技伸展魔手，這其中就包括AI，譬如他們會很流利的說各種語言來跟你聯繫。

專家提供的防詐要訣包括：IRS通常只會用郵政局的郵件跟你聯絡，它不會發短信給你，也不會透過社群媒體或第三方即時通訊應用程式聯繫你。它也不會發送二維碼讓你掃描，或發送電子連結或附件讓你打開。一般來說，如果收到任何非國稅局官方信件形式的通知，都應該保持高度警惕。

詐騙分子會製造緊迫感，讓潛在受害者感到焦慮，較容易在沒有深思熟慮的情況下迅速採取行動。但國稅局的運作方式並非如此，它是政府部門，處理案件的速度自然會比較慢。任何暗示付款或回覆時間緊迫的資訊都不是來自合法的政府機構。諸如「立即行動，否則…」、「您的退稅可能面臨風險」、「最後通牒」等，都是虛假訊息的標誌。

美國政府機構不會要求民眾透過虛擬貨幣、電匯、禮物卡以及Venmo或Zelle等支付應用程式支付稅款。騙徒有時會偽裝成會計師等的專業人士來欺騙你，取得你的所有稅務訊息；任何報稅代理人在未查閱過您的稅務記錄之前，都無法預先保證您一定能獲得政府退稅；切勿與任何事先就向您做出退稅保證的人合作。