四年級生限定 全家免費遊數百個自然與歷史景點

由聯邦政府推動的「Every Kid Outdoors」計畫，提供全美四年級學生申請專屬通行證。(翻攝活動官網）

對不少家庭而言，春假與暑假是規畫戶外旅行的好時機，而在美國有一項專門提供給「四年級學生」的聯邦計畫，讓全家人能在一年內免費走訪全國數百個自然與歷史景點，成為社群媒體 與家長之間口耳相傳的實用資訊。

這項名為「Every Kid Outdoors」的計畫由聯邦政府 推動，提供全美四年級學生申請專屬通行證，效期從當學年開始，一直到隔年8月底。只要家中有符合資格的學童，便可取得實體或數位通行證，帶著家人一同進入多個由聯邦管理的戶外場域，包括國家公園、國家森林與野生動物保護區等。

根據官方說法，這個年紀是基於教育與發展研究，並非隨機設定。大約9到11歲的孩子，正處於開始理解自然環境與歷史文化的關鍵階段，不僅好奇心強，「接觸一次，就可能留下深刻影響」，也更容易建立長期記憶與價值觀，因此透過降低門檻，鼓勵家庭一起在這個階段走進戶外，成為政策背後的核心用意。

這張通行證最大的特色在於「一人申請，全家受益」：若景點採車輛計費，整車乘客通常都能免費入場；若是以人數計費，則可涵蓋最多三名成人與16歲以下孩童，省下一筆不小的門票開銷；不過，像是露營、停車或特殊導覽等額外服務，仍需另外付費。

這項福利除了美國國家公園管理局（NPS）之外，也包含美國林業局（USFS）、美國魚類及野生動物管理局（FWS）與美國內政部土地管理局（BLM） 等單位所管理的土地與景點，遍布全美各地。

從灣區的親近性來看，這張通行證的實用性也相當高，北加州 周邊就有多個熱門景點納入適用範圍，例如「優勝美地國家公園」的花崗山谷與瀑布、「穆爾紅木森林國家紀念保護區」的紅杉步道、「唐愛德華茲舊金山灣國家野生動物保護區」的濕地、以及結合海岸線與歷史遺跡的「雷斯岬國家海岸公園」等，這些原本需要支付入場費或停車費的地點，對符合資格的家庭來說，都變得更容易親近。

自2015年推出以來，這項計畫已讓數以百萬計的學童與家庭走訪全美各地公共土地，在這個室內娛樂與數位生活日益普及的世代，這項福利對許多家庭而言不只是省錢的旅遊工具，更像是一個提醒—在孩子成長的某個關鍵時刻，有機會用更低的門檻帶他們走進自然、認識土地。