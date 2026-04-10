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撤回背書威善高 SEIU工會：只支持陳詩敏競選國會眾議員

編譯林思牧／綜合報導
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SEIU工會宣告只支持陳詩敏競選代表舊金山的國會眾議員席位。 (記者李怡／攝影)
SEIU工會宣告只支持陳詩敏競選代表舊金山的國會眾議員席位。 (記者李怡／攝影)

資深聯邦眾議員裴洛西任期屆滿時將退休，會員眾多的SEIU工會原本支持兩位候選人競逐該席位，但因為一項加稅案立場不同，SEIU撤回對加州參議員威善高（Scott Wiener）的背書，只支持舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）。

舊金山紀事報報導，擁有75萬名會員的加州服務業雇員國際工會SEIU撤回了對加州議會參議員威善高的支持，原因是他反對舊金山的「過高薪CEO提案」即D提案（Proposition D，Overpaid CEO Act），該法案將於6月2日進行投票。

在代表舊金山的聯邦眾議院席位的競選中，該工會現在只支持舊金山市議員陳詩敏，因她支持這項針對高薪主管公司的稅收。此前，SEIU同時支持陳詩敏和威善高。

D提案將加強對雇用超過1000名員工、年營業額超過10億美元且高階主管薪酬超過舊金山員工薪酬中位數100倍的公司的徵稅。選民最初在2020年批准了這項增稅，但由於舊金山經濟復甦乏力，選民在2024年降低了稅率。

舊金山市長羅偉和市商會反對這項增稅。

威善高表示，他擔心這項增稅會拖慢舊金山的復甦腳步。「市中心仍在從疫情中恢復，我強烈支持市長的經濟復甦工作。我們需要給市長留出空間，讓他取得成功。在國會，我將為累進稅制而戰，確保最大的企業繳納應繳的稅款，首先要扭轉川普和布希的企業減稅政策，並堵住企業逃稅的漏洞。」

這次工會的單獨支持進一步壯大了陳詩敏的支持隊伍，此前她已獲得加州教師協會、全國護士聯合會、哈維米爾克LGBTQ民主俱樂部和舊金山勞工委員會的認可。

威善高的支持則來自聯合食品和商業工人聯合會、加州木匠工會、愛麗絲B托克拉斯LGBTQ民主俱樂部、加州平等組織、舊金山YIMBY組織、舊金山聯合民主俱樂部和加州民主黨分部。

裴洛西 眾議員 舊金山

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