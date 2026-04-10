罕見閃電打雷 北加現「雷暴天氣」持續至周六

北加州居民可以趁機欣賞罕見的閃電景象 。示意圖。(pexels.com)

北加州 很少出現閃電打雷的現象，但氣象預報指出未來幾天會是例外情況。

舊金山 紀事報報導，北加州出現雷暴天氣的模式於9日正式開始，並至少持續到11日。雷暴數量將逐日增加，可能出現頻繁的閃電、冰雹、變幻莫測的狂風，甚至可能出現漏斗雲和龍捲風。北加州的閃電頻率遠低於美國其他地區，但未來幾天的預報顯示，形成雷暴的條件非常理想。

一個被稱為切斷低壓的廣闊且移動緩慢的系統，本周持續向加州移動。8日它已經足夠接近加州，在山區形成了高聳的積雨雲並引發雷暴，而9日沿海和山谷地區也出現雷暴的可能性增加。

雷暴的形成需要四個主要條件：水氣、不穩定、風切和觸發因素。從9日到11日，隨著切斷低壓將亞熱帶空氣帶到加州上空，水氣將非常充沛。這種潮濕的空氣意味著暴雨可能在一小時或更短的時間內帶來半吋的降雨量，足以造成短暫的淹水。

另外，當低層大氣中的氣團比上層空氣更溫暖、更容易上升時，就會出現不穩定狀態。這種垂直運動是雷暴發展的關鍵，9日在中央谷地、葡萄酒鄉和東灣內陸山谷的大氣不穩定度將增強，並在10日達到高峰。海洋層可能會使沿海地區的空氣保持穩定，直到10日稍晚或11日，屆時海洋層可能會消散，為舊金山的雷暴天氣打開大門。

隨著切斷低壓的逐漸靠近，未來幾天風切變將逐漸增強。國家氣象局表示，低壓中心周圍逆時針旋轉的空氣將促進「能夠產生龍捲風的旋轉風暴」的形成。這些條件可能都具備，但如果沒有觸發或引發風暴的因素，就不會形成雷暴。

第二個能量更強的天氣系統將於11日抵達，並將一股冷鋒帶過北加州，為暴雨和雷暴提供迄今為止最強的觸發因素，但其前方的雲層可能會限制空氣的不穩定程度。儘管如此，它仍將為內華達山脈帶來至少幾個小時的強降水、時速高達45哩的陣風以及數呎厚的積雪。預期11日的風暴會相當強，灣區 居民如無必要最好不要出門。