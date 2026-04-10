搶不到票也能嗨 灣區30個免費世足觀賽點一次看

2026年世界盃足球賽由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，規模與關注度皆創下新高。（ 舊金山市政府網站）

隨著2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup 26）腳步接近，灣區也提前進入「世足模式」。主辦單位近日宣布，將在灣區各地設置超過30個免費觀賽據點（Fan Zones）與轉播派對，讓沒有搶到門票的民眾，也能在城市各角落同步感受世界級賽事的熱度。

2026年世界盃足球賽由FIFA首度擴編至48支隊伍，並由美國、加拿大 與墨西哥 三國共同主辦，規模與關注度皆創下新高。本屆部分賽事將於聖他克拉拉市的李維體育場（Levi's Stadium）舉行，首場比賽預計於6月13日登場。

由於門票取得不易，主辦單位也坦言，多數民眾未必有機會進場觀賽，因此透過設置大規模觀賽區，讓球迷即使不在球場，也能在熟悉的城市空間中一同歡呼並共享賽事張力，對灣區而言，這不僅是一場體育盛事，更是一次城市行銷與社區凝聚的重要契機。

根據灣區主辦委員會規畫，相關活動將自6月11日起陸續登場，分布範圍涵蓋舊金山、東灣、南灣、半島及北灣等地，多數據點採免費開放形式，預計吸引大量球迷與家庭參與，將整個灣區打造成一座大型戶外足球嘉年華。

近年來，足球在美國的關注度持續升溫，隨著美國職業足球大聯盟（MLS）發展成熟，加上年輕世代與多元族群的參與，世界盃不再只是「國際賽事」，而逐漸成為城市共同參與的節慶。對許多灣區居民而言，無論支持哪一國隊伍，在公共空間與人群一起看球賽，已成為大型賽事不可或缺的體驗。

這些觀賽區不僅提供即時賽事轉播，也結合音樂演出、在地餐飲與互動體驗，讓觀眾不只是「看球」，更像走進一場城市節慶。例如聖荷西 的聖佩德羅廣場（San Pedro Square）將舉辦開幕周末慶祝活動；舊金山海濱的39號碼頭與中國盆地公園結合海灣景觀氛圍，規畫戶外觀賽空間；而位於舊金山大通中心（Chase Center）外的Thrive City等地，也將推出主題式球迷活動，吸引不同族群參與。

除了核心城市據點外，東灣的屋崙與布利桑頓、南灣的桑尼維爾與聖荷西、以及半島與北灣地區，也都將設置觀賽空間，讓更多社區居民能就近參與，擴大世足熱度的城市覆蓋範圍。從球場延伸到街區，不論是大型場館或是社區廣場，當足球不再只專屬於球場，而是走進城市生活，這場全球關注的足球盛會，勢必為灣區民眾帶來共享的熱鬧體驗。

主辦單位近日宣布，將在灣區各地設置超過30個免費觀賽據點與轉播派對，邀請民眾同樂。（記者王湘涵／整理）