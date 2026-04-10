矽谷引擎正熱 但經濟核心已緊繃 為何支持系統在崩塌？

智庫矽谷聯合創投之2026年矽谷指數年度報告，密將矽谷描述為一台「熱引擎」，持續創造超高速成長，儘管報告指出其面臨「增長停滯」風險。(取材自矽谷聯合創投臉書)

緩慢人口成長、公共系統重壓以及成本上漲，正測試矽谷能否可維持成功。

矽谷仍是全球科技創新中心，吸引數十億美元投資，創造突破性技術，並推動人工智慧 蓬勃發展。但是，長期以來支撐矽谷成功要素，包括持續湧入人才、進入經濟領域捷徑以及功能性公共系統，已進入緊張狀態。導致灣區經濟核心逐漸緊繃。即便矽谷持續創造非凡財富與創新，支撐成功的系統也承受越來越大壓力。

聖荷西智庫「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)表示，灣區生活成本很高，造成經濟壓力。截至目前，矽谷還能承受這種壓力。

聖荷西信使報報導，智庫矽谷聯合創投之「2026年矽谷指數」(2026 Silicon Valley Index)年度報告，密切追蹤矽谷地區經濟、人口和產業趨勢，將矽谷描述為一台「熱引擎」(hot engine)，持續創造超高速成長，儘管報告指出其面臨「增長停滯」(stalled growth)風險。

這台引擎動力來自人才與資本的深度集中，促使矽谷能夠不斷自我改造，從半導體、軟體到人工智慧。

土地利用諮詢機構「矽谷協同」(Silicon Valley Synergy)主管施泰德勒(Bob Staedler)認為，若能把矽谷的智囊團搬到其他州，那數十年前就有人這麼做。這裡是一個重要的知識庫。

指數報告顯示，矽谷2025年吸引920億美元創投，並產出超過2萬3000項專利，增強其在新興技術領域的核心地位。漢考克指出，矽谷發明、銷售，然後獲利。矽谷創造出新東西，每個人都沿著價值鏈爬高。

然而，即便這種循環仍在繼續，支撐它的更廣泛經濟系統，開始出現裂痕。灣區人口成長近年來明顯放緩，經濟學家表示，這種轉變將對該地區經濟產生長期影響。

RAND住房中心主任暨經濟學家沃德 (Jason Ward) 表示，不僅中低收入者正在離開加州 ，可見到許多高收入、高學歷人群離開，前往德州 等更高生活品質地點。這將造成人才和服務流失。

對於一個長期以來依賴人才持續流入、維持其創新經濟的地區而言，這種轉變引發人們對矽谷能否持續補充勞動力的擔憂。流失人口增長與稅收，即使對公共服務的需求不斷增長，迫使地方政府做出困難取捨。沃德認為，這些漏洞只會越來越大，補洞也會越來越難。

不過，科技業追踪機構「Creative Strategies」執行長巴加林(Tim Bajarin)表示，矽谷不會消失，它在技術方面取得突破，比過去十年都多。

部分專家也認為，即使是新風險，包括聯邦政策不確定性、研究經費不確定性以及人工智慧長期影響，也不太可能從根本上動搖矽谷地位。從網路泡沫破滅到經濟大衰退，矽谷先前也曾面臨生存危機。每一次，都成功適應與重塑，並以新力量重新崛起。

矽谷地位從來都不僅依賴科技，而是仰賴一個連結人才、資本、公共投資與機會的經濟體系。這個系統仍強大，但隨著整個地區壓力不斷增加，專家們不再認為，長期穩定是理所當然。