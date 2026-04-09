舊金山動物園陷財務困境 市府擬貸款850萬元避免關門

舊金山動物園（SF Zoo）財務壓力與經營爭議持續發酵，近日陷入是否關閉或重整的討論。面對外界憂慮，市長羅偉辦公室8日表示，市府計畫提供850萬元貸款，協助動物園維持基本運作、度過當前財務難關。

市長辦也證實，這筆貸款僅用於維持動物園日常營運，包括人員開支、動物照護與設施維護等，不包含任何引進大型新項目的支出，例如外界關注的大熊貓計畫。現階段的優先目標是穩住基本盤，確保動物福利與園區正常開放，同時避免因資金斷裂而出現服務中斷或縮減。

舊金山動物園之所以陷入困境，與其財務結構密切相關。動物園與舊金山機場等市府體系中的「自負盈虧單位」類似，長期仰賴門票、委員會捐款、會員與活動收入維持運營，市府每年僅提供部分補助。但因疫情 後遊客尚未完全回流，加上人力、飼養與設施維護成本上升，使收入與支出出現明顯落差，財務壓力持續累積。

園區設施老化、動物展區更新不足，也影響遊客體驗與回訪，進一步壓縮收入來源。有市府人士指出，若缺乏持續投資與長期規劃，動物園將陷入「收入下降–服務縮減，吸引力再下降」的惡性循環。部分市議員與社區人士因此提出改革甚至重整方案，關閉與否的討論也隨之升溫。

在財政吃緊與公共資源分配壓力下，動物園未來走向仍存在不確定性。此次的市政貸款雖可暫時緩解資金缺口，但外界普遍認為，真正關鍵在於後續管理改革、提升營運效率與重建公信力。如何在動物福利、公共文化功能與財政可持續性之間取得平衡。

在社區不少華人家庭對動物園去留表達關切。居住在日落區的華裔 母親林萍表示，動物園是她周末帶孩子接觸自然與動物的重要場所，「孩子很喜歡看長頸鹿，如果真關閉會很可惜，且灣區 附近沒有再聽說哪裡還有動物園」。但她表示，園區設施確實較為老舊，「如果能改善環境、讓動物住得更好，我們也願意支持票價或會員費調整」。