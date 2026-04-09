灣區本周轉雨 局部恐現雷雨冰雹 內華達山脈將有可觀降雪

氣象預報，太浩湖地區周末將迎來降雪，吸引不少滑雪愛好者關注。（ 記者王湘涵／攝影）

灣區 連日晴暖，不少民眾已提前感受到春日氣息，甚至覺得炎熱，不過這樣的天氣即將告一段落。根據NBC灣區新聞氣象預報，一波來自阿拉斯加灣的低壓系統正逐步南下，將為北加州 帶來一波不穩定天氣，灣區也將在本周後段由乾暖轉為濕冷，甚至不排除出現雷雨與冰雹。

氣象資料顯示，周四開始，鋒面南下帶來水氣，降雨將由北往南逐步擴散；到了周五與周末，整體天氣型態轉為不穩定的「陣雨模式」，降雨時間與強度都將增加，部分地區則可能有短延時強降雨的發生。

值得注意的是，這波系統伴隨較強的對流發展條件，氣象單位指出，局部地區可能出現雷陣雨，影響範圍包括北灣、舊金山半島、東灣及南灣。在對流旺盛時，不排除出現閃電、瞬間強風，甚至小型冰雹。

同一波風暴往內陸推進，也將為內華達山脈帶來可觀降雪。預報指出，包括太浩湖一帶在內的高山地區，周末可能出現明顯降雪，累積雪量上看約9吋（約23公分）；部分地勢較高地區如Twin Bridges，甚至可能接近20吋，為近期偏乾的雪季補充水氣，吸引不少滑雪愛好者關注周末雪況變化。

不過，這場晚季風暴的影響遠不止於此，根據美國國家氣象局預報，氣象單位已發布冬季風暴觀察，預計周五晚間至周六晚間，海拔4500呎以上地區將出現明顯降雪，主要影響範圍包括80號州際公路與50號公路沿線。預報指出，降雪最強時段將落在周六中午至周日中午之間，屆時山區交通可能出現「非常困難甚至無法通行」的情況；Donner Summit一帶降雪量可能達2呎以上，高海拔滑雪場甚至有機會累積超過3呎，風速也可能達每小時90哩，進一步增加行車與戶外活動風險。

整體而言，這場降雪有望為滑雪場帶來理想雪況，但在風暴最強時段，強風與大雪可能導致道路封閉，使「雪況好、路難走」的情境同時出現。氣象單位提醒，計畫前往山區的民眾應隨時關注路況與最新資訊，避免在天氣不穩定的時段上山。