三谷地區擬建鐵路連接灣區通勤 可望2028年動工

三谷地區官員決定建造鐵路，一條可完善連接聖荷昆縣的新通勤鐵路系統–「山谷連接線」(Valley Link) 的鐵路接載來自中谷地區ACE列車乘客。圖為ACE列車。(取自聖荷昆縣府臉書)

舊金山灣區 捷運系統(BART)多年前即決定不建到利佛摩(Livermore)的延伸線。如今，三谷地區官員決定建造鐵路，一條可完善連接聖荷昆縣(San Joaquin)的新通勤鐵路系統。

「舊金山紀事報」報導，他們設想建造一條由混合動力氫燃料電池列車組成鐵路，沿著580號州際公路中央分隔帶、開挖軌道快速運送乘客。

這條名為「山谷連接線」(Valley Link)的鐵路，將從利佛摩的Vasco Road出發，接載來自中谷地區「Altamont走廊快速列車」(Altamont Corridor Express，簡稱ACE」列車乘客。之後將快速連接抵達都布林-布利桑頓BART車站(Dublin-Pleasanton BART Station)，從而形成一條通往灣區中心的通道。幾年後，這條小型電池動力鐵路預計將深入聖荷昆縣，服務目前仍需艱難穿越Altamont通道的通勤人士。

計畫執行主任薛瑞登(Kevin Sheridan)表示，靠著20億美元資金與一些信心，Valley Link可望於2028年底破土動工，徹底改變灣區蓬勃發展地區的交通通勤方式。在BART及其他公共交通機構深陷預算危機時刻，他與其他Valley Link的支持人士卻充滿信心。

薛瑞登認為，這個計畫最獨特之處，在於不僅能為ACE帶來更多客流，還能為BART帶來更多客流。這是一個尚未開發的市場，不是在擴展現有服務，而是在創造一項新服務來吸引更多乘客。

但許多觀察家對此持謹慎態度。

為了爭取超過10億美元的聯邦和州府資金，建設Valley Link第一期工程，三谷地區和中央谷領袖必須與其他長期渴望的交通項目競爭撥款，這些項目包括將BART延伸至聖荷西市中心，以及將加州 火車(Caltrain)與未來高鐵延伸至舊金山市中心。Valley Link的全面建設，途經曲萊賽(Tracy)，到達聖荷昆縣西部Mountain House，成本將達40億美元。

也有人質疑，在現有公共運輸服務面臨巨額赤字的情況下，現在是否是規畫新路線的適當時機。

前BART董事會成員沙爾茨曼(Rebecca Saltzman)曾在2018年投票反對耗資20億美元的利佛摩BART延伸線提案，她長期倡導在I-580沿線建造快速公車，認為這是更經濟、更靈活的解決方案。

聖荷昆縣議員瑞克曼(Robert Rickman)強調，聖縣是加州發展最快的縣之一，但從山谷到灣區，是加州最差的高速公路交通之一。一個快速發展的地區，不能一直是交通沙漠。

BART董事會主席赫南德茲(Melissa Hernandez)同時也是Valley Link董事會主席。她認為，類似BART的通勤鐵路，對三谷地區經濟發展至關重要。她在聲明指出，Valley Link是一個大型區域項目，第一期工程將在利佛摩市的ACE和BART之間新建直達鐵路，從而將灣區與聖荷昆縣連接。

薛瑞登表示，若工程進展順利，第一段最終設計將於2027年底完成，並於2028年動工。時至2031年，新線路有望投入營運。