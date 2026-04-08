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加州政府拖欠1.5億元車輛牌照費補助 聖馬刁縣追討

記者王子涵／聖馬刁報導
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聖馬刁縣及轄下20個城市，要求加州州府立即補發長期拖欠的車輛牌照費替代收入，至少...
聖馬刁縣及轄下20個城市，要求加州州府立即補發長期拖欠的車輛牌照費替代收入，至少1億5700萬元。（記者王子涵／攝影）

灣區聖馬刁縣（San Mateo County）及轄下20個城市7日在紅木城消防局舉行記者會，超過250名來自公共安全、醫療、教育、住房及非營利機構代表，要求加州州府立即補發長期拖欠的車輛牌照費（Vehicle License Fee, VLF）替代收入，並修正制度漏洞，否則未來10年恐流失超過10億元資金。

聖馬刁縣議會主席柯索（Noelia Corzo）指出，目前聖馬刁縣及各城市已累計被拖欠超過1億5700萬元，「這不是要求更多資源，而是要求州政府支付聖馬刁縣依法應得的款項。」她強調，若制度問題未解決，未來損失將持續擴大。

問題源於2004年州預算協議，當時地方政府同意降低車輛牌照費稅率，以換取州府提供穩定的替代收入。然而，由於撥款機制存在缺陷，聖馬刁縣成為全州58縣中僅有的三個未能全額領取資金的地區之一，長期處於不公平狀態。

官員指出，目前全州已有55個縣能正常獲得該項資金，聖馬刁縣持續短缺。州長紐森（Gavin Newsom）6日已指示州財政部與縣府合作尋求解決方案，釋出正面訊號。

聖馬刁縣議員史佩爾（Jackie Speier）表示，這不只是帳面數字，而是「救護車是否能及時抵達、警察是否能快速回應、庇護所是否仍有床位」的差別。

根據記者會說明，若資金持續不到位，縣內8處可容納近3000人的庇護所可能關閉，超過5500戶家庭與長者將失去租金補助，約7400名兒童的早期閱讀計畫面臨削減，數百名無家者的精神醫療服務也可能中止。

公共安全部門亦發出警告。縣消防局長普奇（Dave Pucci）指出，資金短缺將導致消防人力減少、設備維護困難，緊急應變時間延長，「沒有任何社區能倖免」。

加州參議員貝克（Josh Becker）表示，車輛牌照費收入支撐著地方基礎服務，但聖馬刁縣卻因過時的計算公式被迫年年爭取早已承諾的資金，「這不僅是技術問題，更是公平問題」。

目前，聖馬刁縣與下轄20個城市已聯合對州府提起訴訟，並推出網站說明情況，同時推動州議會透過預算與立法途徑修正制度。州眾議會預算小組預計於4月21日審議相關提案，州長須於6月底前完成年度預算。

地方官員強調，聖馬刁縣每年為州府貢獻數十億稅收，卻未獲應有回報，呼籲州政府盡速補齊欠款並建立長效機制，以確保公共服務不中斷，維護居民基本生活品質。

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