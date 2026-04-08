超級盃熱潮 未顯著提振灣區機場客流量

統計顯示，2月間在灣區舉行的超級盃，似乎並未對灣區至少兩座主要機場當月客流量帶來多少提振。圖為賽前與賽球隊搭機抵達聖荷西國際機場。（美聯社）

據「信使報」（Mercury News）報導，2月間登場的超級盃 （Super Bowl），似乎並未對灣區 （Bay Area）至少兩座主要機場當月日漸下滑的客流量帶來多少提振。

對聖荷西國際機場（San Jose International Airport）、屋崙 -舊金山灣機場（Oakland San Francisco Bay Airport）和舊金山國際機場（San Francisco International Airport，SFO）運營表現來看，NFL冠軍賽本身反響平平，而就為灣區帶來的入境客流提振而言，那一周的表現也遠未達到令人驚嘆的程度。

聖荷西機場2月份接待旅客約67.36萬人次，較2025年2月下降9.7%，但較前一個月（2026年1月）增長4%。

屋崙國際機場2月份接待旅客約60.76萬人次，較上年同期下降9.1%，較今年1月下降0.5%。

舊金山機場2月份接待旅客約370萬人次，較2025年2月增長4.4%，但較1月份旅客量下降7.6%。

屋崙機場官員表示，在超級盃周及比賽結束後，私人飛機可能為該機場帶來了關鍵的客流提振。屋崙國際機場在超級盃當周接待了超過1000架私人飛機。

由於政府停擺導致TSA薪資發放中斷，許多TSA員工辭職或未到崗。這可能使部分旅客放棄了當月原定的飛行計劃。

這三座機場的長期旅客出行趨勢表明，這些航空樞紐將面臨一些波動。

截至2月的12個月內，聖荷西機場共接待旅客1048萬人次，較截至2025年2月的同期下降10.4%；同樣，屋崙機場接待旅客904萬人次，較前期下降14.1%。舊金山機場是唯一一家按此指標實現增長的機場，截至2月的12個月內，SFO共接待旅客5466萬人次，比上年同期增長3.5%。

一個趨勢依然清晰：這三座機場的客流量均仍低於2019年的水平。2019年是新冠疫情爆發前的最後一年，自2020年2月起，疫情引發了廣泛的商業停擺和旅行限制。

若將截至2月的12個月與新冠疫情前的客運量進行對比，聖荷西機場的客運總量較2019年水平低33%，屋崙機場低32.5%，而舊金山機場則下降了4.9%。

從長期趨勢來看，諸多超出這三座機場控制範圍的外部因素對其運營狀況起著關鍵作用：航空公司的運力決策、商務旅行的復甦以及不斷變化的出行模式，仍是影響整體客流量的主要因素。