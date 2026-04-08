紐森擬扣56億教育經費 灣區學區組聯盟促州議會否決

灣區學區敦促立法者，否決紐森州長擬扣留數十億美元教育經費的提案，表示此舉將傷害學校與學生。(聖荷西聯合學區臉書)

灣區學區 呼籲州府立即介入，解決加州公立學校面臨的系統性經費挑戰。

在州府表示不會修正學校撥款方式後，灣區學區警告，若學校預算缺口問題得不到解決，將對學生造成無法彌補的傷害。他們敦促州議會領袖否決州長紐森提出的備受爭議提案，其擬扣留56億美元的憲法規定學校撥款，並考量加州持續上漲生活成本正在影響教育系統。

聖荷西信使報報導，聖荷西、佛利蒙、屋崙 、安蒂奧克(Antioch)、西康曲柯士達(West Contra Costa)、聖拉蒙谷(San Ramon Valley)、舊金山 與納巴等學區領導人，以及洛杉磯學校官員，組成一個史無前例聯盟，共同簽署一封致加州民選領導人的正式信函，呼籲州府立即介入，解決他們認為全州公立學校面臨的重大經費問題。

各學區委員會成員表示，面臨共同財務挑戰，這些問題無法僅靠地方層面解決，因為其源自州層級的系統性錯位。作為世界第四大經濟體，犧牲孩童利益為代價來平衡預算，是不可接受的。

委員會成員指出，儘管近年來學校經費大幅增加，紐森最新預算提案將使2026-2027財政年度的州教育總支出、增加超過100億美元，但這些增長仍無法滿足學生需求和學校運營成本。

同時，紐森也提議延後根據1988年通過的98號提案所保障的經費撥付。其原要求州一般基金約40%、用在中小學和社區學院。這是紐森第二次試圖因州預算缺口而推遲學校撥款。他曾提議在2024年扣留88億美元，此舉引發「加州學校委員會協會」(California Scholl Boards Association)訴訟。

學區領袖表示，紐森計畫扣留的56億美元，代表每個學區將損失數千萬美元，並將在下學年直接傷害學校與學生。

信中還敦促州議員，將全州各學區的生活成本納入考量，以便更好應對醫療和退休福利、能源、交通以及總體通貨膨脹等成本上漲的問題。

學校領導層也敦促州議員考慮從根本上改變學校的撥款方式。

加州是七個根據平均每日出勤率、或即全年每天上課的學生人數撥款的州之一。但學校領導在信中指出，儘管學區必須根據學生入學人數以聘用人員並維持學校運營，但撥款只與實際到校的學生人數為準。由於出勤率永遠不可能達到100%，平均每日出勤率決定學區，永遠無法獲得足夠經費以服務入學學生。

這封來自學區委員會成員的信，寄給負責教育和預算委員會的立法人士，其中包括參議員Sen. John Laird、參議員Sen. Sasha Renee Perez、眾議員Jesse Gabrie與眾議員Darshana Patel。

與此同時，灣區數十個學區正面臨財務危機，其根源在於成本上升、入學人數下降以及一次性聯邦撥款的減少。過去一年，灣區多個學區宣布裁員、削減預算或關閉學校，以彌補高達600萬美元至1億美元的巨大預算赤字，其中包括這次簽署聯名信的多個學區。