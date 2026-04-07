我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

從灣區聖塔羅莎飛聖地牙哥 機票百元有找

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，西南航空計畫開通聖塔羅莎到聖地牙哥和拉斯維加的每日航班，預計6月間，部分飛往聖地牙哥的單程票價低至74美元；飛往拉斯維加斯的周中單程航班最低票價也將略低於100美元。

近期航空業動態有：面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。西南航空（Southwest Airlines）開通了從聖塔羅莎（Santa Rosa）飛往四個目的地的全新航線。美聯航（United Airlines）和美國航空（American Airlines）在洛杉磯國際機場（LAX）新增了國內航線。美聯航計畫於今年秋季增加舊金山國際機場（SFO）至澳洲的航班； 達美航空（Delta Airlines）正物色新的跨太平洋航線。

隨著運輸安全管理局（TSA）工作人員終於領到薪水，各大機場漫長的安檢隊伍正在消失。美聯航在其移動應用中新增了樞紐機場的TSA等候時間信息；美聯航將高端客艙定價分為三個等級；達美航空選定了新的機上Wi-Fi供應商，但並非Starlink；阿拉斯加航空（Alaska Airlines）為其787-9機型推出了全新的國際商務艙，並在其移動應用中新增了夏威夷航空（Hawaiian Airlines）； 西南航空信用卡持卡人獲得新的「快速獎勵」積分賺取方式；義大利ITA航空正式加入美聯航的星空聯盟（Star Alliance）。

國內航線方面，西南航空將於4月7日正式進駐聖塔羅莎的蘇諾瑪縣Charles M. Schulz機場。該航司計畫開通聖塔羅莎至聖地牙哥和拉斯維加的每日航班，其中聖地牙哥航線在高峰日將增加第二班每日航班。6月間，部分飛往聖地牙哥的單程票價低至74美元。同樣，飛往拉斯維加斯的周中單程航班最低票價也僅略低於100美元。

由於荷莫茲海峽持續阻斷石油運輸，近幾周油價已幾乎翻倍。捷藍航空（JetBlue）和美聯航上調了託運行李費。根據新定價，捷藍航空在非尖峰時段的國內、加勒比海及拉丁美洲航班首件託運行李費將從35美元上調至39美元，尖峰時段則從40美元上調至49美元。（上述費用基於出發前至少24小時在線預付；根據航班不同，第一件託運行李的臨行前收費或機場現場支付費用將上漲10至49美元。）

在舊金山國際機場設有樞紐的美聯航迅速跟進，即日起對國內航班以及飛往墨西哥、加拿大和拉丁美洲的航班，第一件和第二件託運行李費用均上調10美元。這意味著，若提前支付，第一件託運行李費用為45美元，第二件為55美元；若在起飛前24小時內支付，則分別為50美元和60美元。第三件託運行李的費用上調50美元。

澳洲 達美航空 灣區

上一則

聯邦要在加州中部沿海鑽油 惹火富裕社區

下一則

柯瑞替補復出就砍29分 教練︰將回到先發

延伸閱讀

台籍航空長程機票大漲 燃油附加費創21年新高

台籍航空長程機票大漲 燃油附加費創21年新高
中華航空宣布增班紐約至台北航線強化北美航網布局

中華航空宣布增班紐約至台北航線強化北美航網布局
伊戰推升油價…捷藍託運行李漲價 聯航跟進

伊戰推升油價…捷藍託運行李漲價 聯航跟進
美聯航升級免費Wifi 達美重啟洛杉磯飛香港

美聯航升級免費Wifi 達美重啟洛杉磯飛香港
油價上漲由消費者埋單 今夏搭機費用節節高

油價上漲由消費者埋單 今夏搭機費用節節高

熱門新聞

郭琳琳(右)生前溫馨擁抱母親程貝敏。(取材自GoFundMe.com)

為情婦連殺3人？灣區殺妻母華男再爆買兇黑歷史

2026-03-31 17:21
多項犯罪統計與研究顯示，加州四個社區在夜晚治安風險較高，長期被列入高犯罪率名單。（示意圖，取自Pexels）

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

2026-04-01 02:17
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
北加4月2日凌晨1時41分突發規模4.6地震，震央位於聖塔克魯茲山脈的博爾德溪（Boulder Creek）附近，是30年來記錄到的最大規模。（翻攝自美國地質調查局網站）

北加凌晨突發規模4.6地震 全灣區警報大響

2026-04-02 19:47
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引發討論。（記者劉子為/攝影）

房東促電器不用拔插頭 租客震驚 網友反應意外

2026-03-31 02:17

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩