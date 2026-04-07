從灣區聖塔羅莎飛聖地牙哥 機票百元有找

面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，西南航空計畫開通聖塔羅莎到聖地牙哥和拉斯維加的每日航班，預計6月間，部分飛往聖地牙哥的單程票價低至74美元；飛往拉斯維加斯的周中單程航班最低票價也將略低於100美元。

近期航空業動態有：面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。西南航空（Southwest Airlines）開通了從聖塔羅莎（Santa Rosa）飛往四個目的地的全新航線。美聯航（United Airlines）和美國航空（American Airlines）在洛杉磯國際機場（LAX）新增了國內航線。美聯航計畫於今年秋季增加舊金山國際機場（SFO）至澳洲 的航班； 達美航空 （Delta Airlines）正物色新的跨太平洋航線。

隨著運輸安全管理局（TSA）工作人員終於領到薪水，各大機場漫長的安檢隊伍正在消失。美聯航在其移動應用中新增了樞紐機場的TSA等候時間信息；美聯航將高端客艙定價分為三個等級；達美航空選定了新的機上Wi-Fi供應商，但並非Starlink；阿拉斯加航空（Alaska Airlines）為其787-9機型推出了全新的國際商務艙，並在其移動應用中新增了夏威夷航空（Hawaiian Airlines）； 西南航空信用卡持卡人獲得新的「快速獎勵」積分賺取方式；義大利ITA航空正式加入美聯航的星空聯盟（Star Alliance）。

國內航線方面，西南航空將於4月7日正式進駐聖塔羅莎的蘇諾瑪縣Charles M. Schulz機場。該航司計畫開通聖塔羅莎至聖地牙哥和拉斯維加的每日航班，其中聖地牙哥航線在高峰日將增加第二班每日航班。6月間，部分飛往聖地牙哥的單程票價低至74美元。同樣，飛往拉斯維加斯的周中單程航班最低票價也僅略低於100美元。

由於荷莫茲海峽持續阻斷石油運輸，近幾周油價已幾乎翻倍。捷藍航空（JetBlue）和美聯航上調了託運行李費。根據新定價，捷藍航空在非尖峰時段的國內、加勒比海及拉丁美洲航班首件託運行李費將從35美元上調至39美元，尖峰時段則從40美元上調至49美元。（上述費用基於出發前至少24小時在線預付；根據航班不同，第一件託運行李的臨行前收費或機場現場支付費用將上漲10至49美元。）

在舊金山國際機場設有樞紐的美聯航迅速跟進，即日起對國內航班以及飛往墨西哥、加拿大和拉丁美洲的航班，第一件和第二件託運行李費用均上調10美元。這意味著，若提前支付，第一件託運行李費用為45美元，第二件為55美元；若在起飛前24小時內支付，則分別為50美元和60美元。第三件託運行李的費用上調50美元。