舊金山市府啟動裁員 首波裁127人、橫跨18部門

舊金山市長羅偉於6日啟動裁員措施，首波裁撤127名市府員工。（本報檔案照片）

為縮減疫情 以來持續困擾市府的財政結構性赤字，舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）於6日啟動裁員措施，首波裁撤127名市府員工。

市府周一向18個部門的受影響員工發出通知，此舉旨在協助羅偉落實先前提出的削減1億美元薪資與福利支出的計畫。根據規畫，在6月1日提出新一年度預算之前，仍有約500個職位面臨裁撤風險。舊金山市府目前員工總數逾3萬人。

依公務員制度規定，部分員工將獲30天通知期，另有員工則為60天。

市府最新財政報告顯示，未來兩年預估赤字已降至6億4400萬美元，較先前預測改善逾2億3000萬美元，但羅偉仍決定推進裁員。

此次裁員被視為市政廳多年來少見的大規模人事縮編，羅偉政府正試圖穩定總額達160億美元的市府預算。長期以來，市府支出增長與稅收不成比例，疫情後市中心復甦乏力，更進一步壓縮財源。

與之對比的是，2008年金融危機後時任市長紐森（Gavin Newsom）在預算赤字壓力下，裁撤總計400名市府員工、凍結1700個崗位的招聘、推行無薪休假及提前退休等措施。

2020年疫情爆發後，城市稅收大幅下滑，時任市長布里德（London Breed）政府採取凍結招聘、延後加薪及削減部門開支等方式因應，以避免實際裁員為優先。

在上一個財年中，羅偉原計畫裁撤100個在職職位，但經與市議會協商後，最終僅削減約40個。數月來，羅偉多次預警，今年預算挑戰將更加嚴峻。

羅偉6日在聲明中表示，舊金山「要麼現在採取行動，要麼未來幾年被迫付出更大代價」來解決預算問題。他說：「我們今天採取的措施雖然痛苦，但屬必要，是管理納稅人資金、並為市民提供最佳服務的重要一步。我們將持續推動相關工作，制定一份審慎負責的預算，為城市實現廣泛且持久的經濟復甦奠定基礎。」

此次裁員涉及公共衛生局、經濟與勞工發展辦公室、市府行政官辦公室、人類服務局等18個部門，警局部分文職人員亦在裁撤之列。目前各部門具體裁減人數尚未公布。

這波裁員預料將進一步加劇羅偉與主要公共部門工會之間的緊張關係。雙方先前已因6月選票上的D提案產生重大分歧，該提案主張對高薪企業主管加稅。

代表市府員工的SEIU 1021與IFPTE Local 21兩大工會6日發表聲明，譴責裁員措施，並重申支持D提案。

市議員陳詩敏（Connie Chan）則呼籲市府與工會保持溝通。她表示，希望市長優先考慮削減空缺職位，而非裁撤現有員工。

除127名員工遭裁撤外，羅偉亦已凍結逾2000個空缺職位。