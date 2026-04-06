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舊金山地標泛美金字塔旁 新戶外藝術裝置吸睛

記者李怡／舊金山報導
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「Earthseed Dome」融合自然與藝術。（記者李怡╱攝影）
「Earthseed Dome」融合自然與藝術。（記者李怡╱攝影）

位於舊金山市中心金融區的地標性建築泛美金字塔（Transamerica Pyramid）近期迎來全新戶外藝術裝置「Earthseed Dome」，吸引不少市民與遊客駐足觀賞。該裝置設於金字塔旁的紅木公園（Redwood Park）內，結合自然景觀與環境藝術，為繁忙的市中心帶來一處靜謐綠洲。

根據現場資訊，「Earthseed Dome」由藝術家Lily Kwong創作，展期自今年1月持續至7月。作品靈感來自自然生態與土地記憶，整體結構呈拱形穹頂，由層層堆疊的材質構成，內部則種植多種植物，象徵「種子」與生命循環。策展方指出，該作品不僅是一件藝術裝置，也是一個可進入、可感受的空間，讓觀者在城市中重新連結自然。

「Earthseed Dome」融合自然與藝術。（記者李怡╱攝影）
「Earthseed Dome」融合自然與藝術。（記者李怡╱攝影）

現場可見，不少民眾走入拱形結構內休憩或拍照，有遊客表示，在高樓林立的金融區，能有這樣一個結合藝術與自然的空間，讓人感到很放鬆。也有附近上班族指出，中午時段會特地來這裡短暫停留，像是在城市裡的一個呼吸點。

從設計角度來看，該裝置延續近年公共藝術沉浸式與可參與性的趨勢。不同於傳統雕塑僅供觀賞，「Earthseed Dome」強調與環境互動，隨著季節變化，內部植物也將逐步生長，呈現不同樣貌，形成一種「會變化的藝術」。

展覽現場也設有解說牌，介紹作品概念與創作背景。主辦方表示，希望透過此類公共藝術項目，讓市中心不僅是商業與辦公場所，也能成為文化與社區交流的空間。

「Earthseed Dome」的設置，不僅為舊金山金融區增添藝術氣息，也反映城市在疫情後持續推動公共空間活化的方向，在高樓與自然呼應的城市景觀。

「Earthseed Dome」融合自然與藝術。（記者李怡╱攝影）
「Earthseed Dome」融合自然與藝術。（記者李怡╱攝影）

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