遊客湧入蘇諾瑪海岸新健行勝地 交通壅堵 居民抗議

阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

蘇諾瑪海岸新開闢了一處健行勝地，遊客可以步行前往一片美麗的海灘，而這片海灘在一個多世紀以來幾乎完全不對公眾開放。遊客數量激增帶來問題是，該如何應對？

舊金山 紀事報報導，阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。媒體紛紛通報了該保護區新開闢的健行路線和陽光普照的寬闊海灘，隨之而來的是遊客數量的激增，令附近的居民措手不及。

規畫者原本預計保護區會成為旅遊景點，並在陽光明媚的夏季吸引更多遊客。然而，在1月一個溫暖的周日，保護區的步道計數器顯示，大約有1200名健行者湧入。

保護區的入口位於一個安靜的住宅區邊緣的一條狹窄街道上，保護區內沒有停車場。在保護區全面開放後的最初幾週，車輛經常堵塞保護區唯一一條步道入口周圍的街道。

「這完全癱瘓了附近的居民區，」家住保護區入口附近的洛夫林（John Loughlin）告訴紀事報，「我們很高興能進入這片美麗的地方，也認為遊客前來欣賞它非常重要，但這確實是過度使用的問題。」

「這是一個棘手的問題，」他說，「對於一個靠近寧靜居民區的保護區來說，怎樣的使用水平才算合適？」

當地居民的抗議，加上當地消防部門對緊急通道的擔憂，促使蘇諾瑪縣議會迅速投票決定，在通往保護區的主要道路的居民區一側設置紅色區域路緣。上個月，數十個禁止停車標誌被豎立起來。

據擁有並管理該保護區的荒野保護協會稱，早期的遊客高峰已經消退，取而代之的是更可控的遊客數量。

健行者考爾斯(Cat Cowles)表示，她很理解保護區附近居民的感受：「我們鎮上也有很多遊客，所以我們能體會他們的苦衷。」

另一位健行者奧哈拉（Annie O'Hare）說：「很驚訝他們竟然允許在沒有停車場的情況下，向公眾開放。」

縣領導、居民和保護區方面一致認為，需要做更多準備工作來緩解遊客高峰期的影響。

蘇諾瑪縣議員霍普金斯(Lynda Hopkins)建議，在博德加灣周圍的沿海公路上開通接駁車服務。她說，這項服務可以借鏡附近俄羅斯河上正在運營的接駁車項目，該項目沿著狹窄公路運送夏季遊客和漂流者。

「這並不能解決所有問題，但可以減輕一些壓力，」霍普金斯說，讓人們放棄單一的公共交通工具，改乘某種形式的接駁車，就能減少交通擁堵。

霍普金斯表示，目前還沒有圍繞埃斯特羅保護區的接駁車路線的具體方案，但一個工作小組將於5月召開會議，討論保護區的長期管理策略。

另一項提議是在保護區內增建一個停車場。博德加港業主協會主席阿米拉爾（Tracy Amiral）表示，雖然這樣的項目可能需要加州海岸委員會的批准，並且需要數月甚至數年才能完成，但這卻是許多當地居民的首選方案。