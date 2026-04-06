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富比世「美國最偉大創新者250人」 黃仁勳躋身前10

記者李怡／舊金山報導
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富比世(Forbes)近日公布「美國最偉大創新者250人」榜單，輝達（Nvidi...
富比世(Forbes)近日公布「美國最偉大創新者250人」榜單，輝達（Nvidia）執行長、華裔企業家黃仁勳（Jensen Huang）躋身前十，成為榜單中最受矚目的科技領袖之一。(路透)

富比世(Forbes)近日公布「美國最偉大創新者250人」榜單。在這份為美國建國250周年推出的重量級評選中，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長、華裔企業家黃仁勳（Jensen Huang）躋身前十，成為榜單中最受矚目的科技領袖之一。分析指出，隨著人工智慧（AI）成為全球競爭核心，黃仁勳的排名躍升，也象徵華裔在關鍵技術領域的影響力持續擴大。

富比世表示，此次榜單評選不僅看重發明本身，更強調創新能否成功推向市場、改變產業結構。評選流程由記者提名近1000名候選人，再由創投、科技與學界專家依創意、影響力、顛覆性與商業價值等指標評分，並結合人工智慧排序，最終由編輯團隊定案。

從整體排名來看，榜單前列幾乎由科技與資本市場重量級人物主導。排名第一的是54歲的特斯拉與SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk），其跨足電動車、太空與AI等多個領域。第二名為61歲的亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos），以電商與雲端運算改寫零售與科技產業。第三名為70歲的微軟(Microsoft)共同創辦人蓋茨(Bill Gates)，從個人電腦革命延伸至全球公共衛生領域；第四名為81歲的電影導演喬治盧卡斯(George Lucas），改變好萊塢商業模式。

在這樣的競爭格局下，黃仁勳能躋身前十，被視為AI時代的重要指標人物。外界普遍認為，他成功帶領輝達從原本專注電玩顯卡的公司，轉型為支撐生成式AI與大型語言模型運算的核心供應商，使其晶片成為當前AI產業不可或缺的基礎設施。隨著全球科技巨頭與新創企業競相布局AI，輝達的角色也從硬體供應商，提升為整個AI生態的關鍵樞紐。

除了黃仁勳外，本次榜單中亦有多位華裔或華人背景創新者入選，包括人工智慧學者李飛飛、Zoom創辦人袁征(Eric Yuan)、機器學習專家吳恩達(Andrew Ng)等，橫跨AI、通訊與教育科技等領域。整體而言，華裔創新者在高科技產業中的集中度與影響力明顯提升。

有灣區華人工程師受訪表示，黃仁勳此次進入前十，「代表的不只是個人成就，而是華人在AI核心技術上的參與度已經走到最前線」，尤其在晶片與算力競爭日益激烈的背景下，「誰掌握基礎運算能力，誰就掌握未來發展主導權」。

富比世指出，榜單中超過三分之一為女性與少數族裔，且不少入選者具有移民背景，反映美國創新體系長期以來仰賴全球人才。從AI、生技到氣候科技，創新正持續重塑經濟結構與產業版圖。

「美國最偉大創新者」榜單不僅是一份人物排名，更是一張描繪未來科技權力結構的縮影。在這波由人工智慧驅動的變革中，以黃仁勳為代表的華裔創新者，正逐步站上全球科技競爭的核心舞台。

微軟 華裔 輝達

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