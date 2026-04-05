不是諾羅 新輪狀病毒肆虐北加 幼童感染攀升

一種鮮為人知但可能引發致命腹瀉的病毒，正在北加州肆虐。(本報檔案照)

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，最新數據顯示，一種可能致命的輪狀病毒（rotavirus）正在北加州 肆虐，該病毒會導致幼兒出現發熱、嘔吐和嚴重的水樣腹瀉。

據監測市政污水中病毒痕跡的WastewaterSCAN數據顯示，戴維斯（Davis）、馬連（Marin）、紅木城（Redwood City）、聖荷西（San Jose）和佛利蒙（Fremont）地區的輪狀病毒感染率較高，而舊金山、桑尼維爾（Sunnyvale）和諾瓦度（Novato）等地區的感染率則處於中等水平。聯邦疾病防治中心 （CDC）網站指出，該病毒主要導致3個月至35個月大的嬰幼兒出現嚴重症狀，可能引發脫水、住院治療甚至死亡。

舊金山加大（UCSF）統計，美國每年約有5萬名兒童因感染該病毒而住院治療。

與諾羅病毒（norovirus，即「胃流感」）類似，輪狀病毒會引發水樣腹瀉、嘔吐、發熱和腹痛等常見症狀，並常在醫院和托兒所等人員密集場所傳播。該病毒在1月至6月期間最為流行，主要通過糞口途徑傳播，例如當人們接觸受污染的糞便後又將手放入口中。此外，與患者共用餐食或接觸受污染的表面也可能導致感染。患者在出現症狀時傳染性最強，但在症狀緩解後仍可能繼續傳播病毒長達三天。

非營利性衛生組織PATH在其網站上指出：「輪狀病毒是全球幼兒嚴重及致命性腹瀉的首要病因，但疫苗 可以阻止這種致命疾病。」

CDC建議為兒童接種輪狀病毒疫苗，因為僅靠洗手不足以遏制該疾病的傳播。該網站建議「大多數嬰兒」接種疫苗，以保護他們免受這種「可能嚴重的疾病」侵害。

加州公共衛生廳在其網站上指出，在2006年疫苗問世之前，「輪狀病毒曾是美國嬰幼兒嚴重腹瀉的最常見病因」，「在全球範圍內，輪狀病毒仍是導致兒童死亡的主要原因之一」。

CDC估計，約75%的美國兒童完成了輪狀病毒疫苗的全程接種。但由知名疫苗懷疑論者甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）領導的衛生與公共服務部近期採取的舉措，可能導致美國接種該疫苗的兒童數量減少

今年1月，CDC代理主任更新了該機構當前的兒童疫苗接種建議。他們不再建議幾乎所有兒童接種輪狀病毒疫苗，而是建議家長通過與醫生進行「共同臨床」決策來決定。

包括美國兒科學會在內的主要醫學團體譴責了這一決定，稱這可能對兒童構成危險。