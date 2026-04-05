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灣區油價逼近6美元 園藝工壓力爆表

記者王湘涵／舊金山報導
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園藝服務無論是工作用車、割草機、吹葉機等設備，多數仍仰賴汽油運作。（取自維基百科...
園藝服務無論是工作用車、割草機、吹葉機等設備，多數仍仰賴汽油運作。（取自維基百科）

隨著灣區油價格持續攀升，逐步逼近每加侖6美元，油價上漲帶來的影響，已不再局限於通勤族與駕駛族群，而是進一步擴散至各類依賴燃料運作的工作型態。近期，不少園藝工也開始感受到這波油價上漲帶來的壓力。

園藝服務看似與油價關聯不大，但實際上無論是工作用車、或是割草機、吹葉機等設備，多數仍仰賴汽油運作。油價上升，使整體營運成本同步增加，對以勞力與時間換取收入的基層工作者而言，影響更為直接。

在東灣從事園藝工作的業者表示，近來加油支出明顯增加，但在現有市場環境下卻難以調整服務價格：「客戶多為固定收入族群，如果價格提高，可能就不再續約。」在競爭激烈的情況下，不少業者選擇自行吸收成本。

當價格無法上調，壓力便轉嫁至工時之上。有業者指出，近期工作時間明顯拉長，一天工時動輒10小時以上，藉以彌補油價帶來的支出增加；然而，在工時延長的同時，實際收入並未同步提升，勞動負擔反而加重。

面對成本壓力，也有園藝工開始調整工作方式，例如：重新安排服務路線、減少跨區移動，或評估逐步改用電動設備，以降低對汽油的依賴。不過，電動工具初期投入成本較高，加上使用條件限制，短期內仍難全面取代。

加州油價長期高於全美平均，與較高的燃料稅、嚴格的環保標準、以及煉油供應限制等因素有關，使得價格對市場波動更為敏感。加上近期國際衝突持續影響能源供應，全球油價波動加劇，也使相關衝擊從交通領域擴散至各類服務產業。

從日常通勤到基層勞動，油價變動正逐步改變灣區的生活成本結構，對多數民眾而言，最有感的是加油支出費用增加，但對第一線工作者來說，則意味著更長的工時與更緊縮的利潤空間。

油價 灣區

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