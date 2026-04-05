「加油機所能顯示最高價」大蘇爾偏遠加油站 油價驚見9.99元

大蘇爾1號公路旁這個名為「海邊戈達」的加油站每加侖油價漲至9.99美元。（取自谷歌地圖）

加州 汽油價格漲不停，位於中加州的一處偏遠加油站，現在每加侖油價已漲至近乎10美元。

舊金山紀事報報導，中加州大蘇爾（Big Sur）1號公路旁有一個名為「海邊戈達」（Gorda by the Sea）的加油站，它是其方圓數哩內唯一的加油站，目前每加侖油價高達9.99美元。

這個加油站的所有人、同時也擁有加油站周邊村落大部分物業的業主佛羅雷斯（Leo Flores）表示，這個價格絕非為了譁眾取寵，僅僅是因為他的加油機目前所能顯示的最高價格就是這個數字。

佛羅雷斯表示，他的加油站，連同這座偏僻村落裡的市集、咖啡店、旅館和木屋，都依賴汽油發電機供電，因為這個地區沒有連接電網。這個理由說明了為何他的加油站油價會遠高於全加州平均。

該加油站一名員工透露，他們的油價可能很快會進一步上漲。

這名員工說：「很遺憾，汽油供應商告訴我們，未來幾周油價還會再上漲。」但從技術層面上說，他們現在並不清楚如何將加油機上的油價調高到超過10美元。

這家加油站近年曾因其令人咋舌的價格成為媒體頭條新聞。佛羅雷斯接受洛杉磯 時報採訪時表示，在1號公路這段偏遠路段經營一家沒有連接電網的企業，營運成本之高讓他幾乎沒有任何迴旋餘地。

佛羅雷斯提到，大蘇爾因為山體坍塌導致1號公路關閉長達三年之久，直到今年1月才全面恢復通車，這使得燃料運送變得非常困難，甚至一度讓其生意瀕臨倒閉。他說：「如果公路雙向關閉，我就完蛋了。」

根據美國汽車協會（AAA）3日公布的數據，全國普通汽油平均價格為每加侖4.091美元，加州為5.895美元，舊金山為6.07美元，馬連縣為6.09美元。

即便如此，上個月有灣區 駕駛人向紀事報表示，就算油價飆升到每加侖10美元，他們仍不得不繼續開車。