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川普爭取預算1.52億 重建惡魔島為聯邦監獄

編譯組／綜合報導
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川普總統提列預算1.52億美元，用以啟動其將惡魔島（Alcatraz）重新改建為...
川普總統提列預算1.52億美元，用以啟動其將惡魔島（Alcatraz）重新改建為聯邦監獄的計畫。(歐新社)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，川普總統正尋求1.52億美元資金，用以啟動其將惡魔島（Alcatraz）重新改建為聯邦監獄的計畫。

川普上周五（3月27日）發布的2027財年預算提案，「重申了總統將惡魔島重建為一座現代化高安全監獄設施的承諾」，並包含用於「支付項目第一年費用」的資金，但未就這1.52億美元的具體用途提供進一步細節。

白宮將相關問題轉交至預算管理局，該機構轉發了一條2025年的社交媒體帖子，其中川普呼籲重啟這座前最高安全級別監獄，「關押美國最冷酷無情、最暴力犯罪分子」，並「作為法律、秩序和正義的象徵」。

在川普的整體預算中，惡魔島的撥款僅是微不足道的一筆。該提案幾乎肯定會面臨民主黨人的強烈反對，其中包括舊金山資深國會議員裴洛西（Nancy Pelosi）。她在聲明中表示，將「動用一切議會和預算手段來阻止這一瘋狂之舉」。

「將惡魔島重建為現代化監獄是一個愚蠢的主意，無異於浪費納稅人的錢，更是對美國人民智商的侮辱，」她說，「惡魔島是一座屬於公眾的歷史博物館，舊金山市民絕不會容忍華盛頓將我們最具標誌性的地標之一變成政治道具。」

儘管如此，該項目被納入總統預算案的事實證實，川普仍支持這一看似已逐漸淡出公眾視野的、成功希望渺茫的計畫。

川普最初於去年5月提出重啟惡魔島監獄的構想，該監獄曾於1933年至1963年間作為聯邦監獄運作；7月川普政府官員曾造訪舊金山，視察了這一由國家公園管理局運營的熱門旅遊景點。

但此後總統從未公開討論過重新開放這座監獄的正式計畫。該監獄因運營成本高昂且容易遭到囚犯越獄，已於60多年前關閉。

該項目面臨巨大的實際和法律挑戰，翻新這座位於舊金山灣島上破敗設施所約需20億美元費用，當地官員幾乎一致反對。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）去年曾將其斥為「不嚴肅的提議」，但他周五並未就擬議的資金問題發表評論。

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