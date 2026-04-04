慶祝建國250周年…全球現役最大蒸汽火車頭 下周造訪北加州

聯合太平洋鐵路公司的網站上列出此次全國之旅的行程表。(up.com網站截圖)

為了慶祝美國建國250周年，全球現役最大蒸汽火車頭本月將造訪北加州 ，開始全國巡遊之旅的第一站。

舊金山紀事報報導，「大男孩」4014號（Big Boy No. 4014）是現存最後一輛仍在運行的同類型火車頭。它那閃亮的黑色機車噴吐著縷縷蒸汽，車架長度超過一架波音747巨無霸噴射客機的一半。它於1940年代初為聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）建造，用於在西部地區運輸貨物，它在1961年退役之前已行駛了超過100萬哩。50多年後，聯合太平洋鐵路公司修復了這輛火車頭，並於2019年將其重新投入使用，但只用於紀念性旅程。

為了慶祝美國獨立250周年，「大男孩」即將開啟首次橫跨美國東西海岸的旅程，首先從懷俄明州 前來加州，然後在5月25日啟程前往東部。4月8日，「大男孩」將在內華達山脈的波托拉市（Portola）停留，這將是它在加州的第一站。屆時，列車將駛入西部太平洋鐵路博物館（Western Pacific Railroad Museum），並在此舉辦售票募款活動。

隨後，這列火車將繼續經過北加州的幾個社區，最終抵達沙加緬度地區的羅斯維爾市（Roseville），進行較長時間的公開展示。遊客可在4月10日和11日近距離觀賞這列火車。4月12日，火車將在加州進行最後一次短暫的停留，停靠在科爾法克斯（Colfax）和特拉基（Truckee）。

活動主辦單位提醒觀眾在觀賞時，與鐵軌保持至少25呎的距離，切勿認為鐵軌已廢棄或停用，這台火車頭長44碼（約41公尺）。自改造以來，「大男孩」蒸汽機車已改用重油（heavy fuel oil）來產生蒸汽–這與它1941年至1961年鼎盛時期使用煤炭的情況截然不同。

「大男孩號」的七台「兄弟」機車目前在全美各地定位展出，分別位於：密蘇里州聖路易斯；德州達拉斯；內布拉斯加州奧馬哈；科羅拉多州丹佛；賓夕法尼亞州斯克蘭頓；威斯康星州綠灣；以及懷俄明州夏延。1940年代，聯合太平洋鐵路共建造了25台「大男孩」蒸汽火車頭，4014號是其中唯一仍在運行的機車。