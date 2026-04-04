我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

慶祝建國250周年…全球現役最大蒸汽火車頭 下周造訪北加州

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合太平洋鐵路公司的網站上列出此次全國之旅的行程表。(up.com網站截圖)
聯合太平洋鐵路公司的網站上列出此次全國之旅的行程表。(up.com網站截圖)

為了慶祝美國建國250周年，全球現役最大蒸汽火車頭本月將造訪北加州，開始全國巡遊之旅的第一站。

舊金山紀事報報導，「大男孩」4014號（Big Boy No. 4014）是現存最後一輛仍在運行的同類型火車頭。它那閃亮的黑色機車噴吐著縷縷蒸汽，車架長度超過一架波音747巨無霸噴射客機的一半。它於1940年代初為聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）建造，用於在西部地區運輸貨物，它在1961年退役之前已行駛了超過100萬哩。50多年後，聯合太平洋鐵路公司修復了這輛火車頭，並於2019年將其重新投入使用，但只用於紀念性旅程。

為了慶祝美國獨立250周年，「大男孩」即將開啟首次橫跨美國東西海岸的旅程，首先從懷俄明州前來加州，然後在5月25日啟程前往東部。4月8日，「大男孩」將在內華達山脈的波托拉市（Portola）停留，這將是它在加州的第一站。屆時，列車將駛入西部太平洋鐵路博物館（Western Pacific Railroad Museum），並在此舉辦售票募款活動。

隨後，這列火車將繼續經過北加州的幾個社區，最終抵達沙加緬度地區的羅斯維爾市（Roseville），進行較長時間的公開展示。遊客可在4月10日和11日近距離觀賞這列火車。4月12日，火車將在加州進行最後一次短暫的停留，停靠在科爾法克斯（Colfax）和特拉基（Truckee）。

活動主辦單位提醒觀眾在觀賞時，與鐵軌保持至少25呎的距離，切勿認為鐵軌已廢棄或停用，這台火車頭長44碼（約41公尺）。自改造以來，「大男孩」蒸汽機車已改用重油（heavy fuel oil）來產生蒸汽–這與它1941年至1961年鼎盛時期使用煤炭的情況截然不同。

「大男孩號」的七台「兄弟」機車目前在全美各地定位展出，分別位於：密蘇里州聖路易斯；德州達拉斯；內布拉斯加州奧馬哈；科羅拉多州丹佛；賓夕法尼亞州斯克蘭頓；威斯康星州綠灣；以及懷俄明州夏延。1940年代，聯合太平洋鐵路共建造了25台「大男孩」蒸汽火車頭，4014號是其中唯一仍在運行的機車。

加州 懷俄明州

上一則

史丹福兒童醫院「超級英雄」窗外天降 驚喜送暖

下一則

受害遍全美 中印詐團聯手騙美長者 非法牟利6500萬 中籍男認罪

延伸閱讀

阿提米絲2號任務在山景城啟動 灣區科學家有重大貢獻

阿提米絲2號任務在山景城啟動 灣區科學家有重大貢獻
美知名雕塑家考爾德 300件作品巴黎盛大展出

美知名雕塑家考爾德 300件作品巴黎盛大展出
超過半世紀首度重返月球 「阿提米絲二號」任務48小時升空倒數

超過半世紀首度重返月球 「阿提米絲二號」任務48小時升空倒數
終極格鬥賽為川普慶生 白宮草坪搭建八角鐵籠

終極格鬥賽為川普慶生 白宮草坪搭建八角鐵籠

建國250年／英軍撤離那天 波士頓「重演」

建國250年／英軍撤離那天 波士頓「重演」

熱門新聞

郭琳琳(右)生前溫馨擁抱母親程貝敏。(取材自GoFundMe.com)

為情婦連殺3人？灣區殺妻母華男再爆買兇黑歷史

2026-03-31 17:21
多項犯罪統計與研究顯示，加州四個社區在夜晚治安風險較高，長期被列入高犯罪率名單。（示意圖，取自Pexels）

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

2026-04-01 02:17
北加4月2日凌晨1時41分突發規模4.6地震，震央位於聖塔克魯茲山脈的博爾德溪（Boulder Creek）附近，是30年來記錄到的最大規模。（翻攝自美國地質調查局網站）

北加凌晨突發規模4.6地震 全灣區警報大響

2026-04-02 19:47
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
從投資人到花藝創作者，孫兆澤和他的花藝作品，受到亞洲藝術博物館活動等邀約展演。(記者李怡╱攝影)

從投資人到花藝家 他在舊金山用一束花重寫人生

2026-03-30 17:34
一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引發討論。（記者劉子為/攝影）

房東促電器不用拔插頭 租客震驚 網友反應意外

2026-03-31 02:17

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避