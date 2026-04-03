舊金山2020年代初流失逾5萬人 都搬去哪兒了？

舊金山地區在2020年代的最初幾年裡，流失超過5萬人口。這場人口外移，對城市生活產生深遠影響。(取自舊金山交通局臉書)

舊金山地區在2020年代的最初幾年裡，流失超過5萬人口。這場人口外移，對城市生活產生深遠影響。

舊金山紀事報報導，藉由國稅局報稅數據，可了解居民遷移的詳細資訊。這些資訊是基於報稅人向國稅局提交納稅申報表的郵寄地址。透過查看納稅人地址的逐年變化，國稅局可確定他們是否搬遷。

最新數據顯示，2022-2023年期間，舊金山及灣區 其他八個縣的居民遷出量，皆超過遷入量。離開舊金山、前往美國其他縣的人口，比遷入的人口多出約6500人，淨國內遷移率為-1%。

然而，儘管淨國內遷移率為負值，但與2015-2019年期間的平均-2.7%的淨遷移率相較，人口遷出量已顯著下降。值得注意的是，這些數據並未包含國際移民，而國際移民一向是推動舊金山人口增長的重要因素。

舊金山人口流失量的下降，可能與重返辦公室政策推行有關，促使員工搬回舊金山工作。2024年，舊金山搭乘大眾運輸工具上班的人數，首次超過居家辦公的人數，這是自疫情 爆發以來的首次。

不過，雖然舊金山的人口外移減少，但人口數量仍未恢復到疫情前水平。人口普查局最近估計顯示，舊金山都會區人口2025年7月比2020年4月，減少2.6%。

灣區其他縣在過去十年期間，也可見到與人口遷移相關的人口流失數量增加。康曲柯士達縣在2020年之前，平均每年淨增加數百名居民；但2021-2022年期間，康縣流失近0.8%居民，2022年到2023年則淨流失0.5%居民數量。

2020年至2023年間離開舊金山的居民，大部分遷往加州 其他縣。舊金山居民遷往的前十大目的地中，有九個位在加州，六個位在灣區。

值得注意的是，曼哈頓是紐約市的一個行政區，隸屬於紐約縣。2020年至2023年間，約有5100名舊金山居民遷往曼哈頓，使其成為離開舊金山縣居民的第七大目的地。

2020年至2023年間，約有17萬人離開舊金山縣。他們遷往最常見的縣前十名分別為聖馬刁縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、洛杉磯縣、聖塔克拉拉縣、馬連縣、紐約縣、聖地牙哥縣、沙加緬度縣、蘇諾瑪縣。