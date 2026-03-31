舊金山進步派市議員菲爾德面臨「嚴重健康危機」 可能辭職

代表舊金山第九選區的市議員菲爾德驚傳個人健康問題，可能職辭。（美聯社）

舊金山 市議員菲爾德（Jackie Fielder）上周傳出突發個人健康問題的消息，政界人士和社區領袖表達了震驚與關切。根據媒體報導，這一狀況已使菲爾德考慮辭去公職。

舊金山紀事報表示，關於菲爾德目前的健康狀況及其未來的安排，外界仍知之甚少。根據其幕僚透露，這位進步派議員正面臨一場「嚴重的個人健康危機」。米慎地方報（Mission Local）日前報導，入院的菲爾德表示，她計畫辭去議員職務。

在公眾等待菲爾德進一步病況及其未來安排之際，其最堅定的支持者已開始思索，萬一菲爾德離職，將會對市議會產生何種影響。紀事報表示，在整體傾向溫和派的市議會中，菲爾德始終是進步派陣營中的領導者，她是議會中唯一的民主社會主義者，代表的選區可能也是舊金山政治立場最為左傾的地區。

舊金山人民預算聯盟（San Francisco People's Budget Coalition）協調員沃利-齊格曼（Anya Worley-Ziegmann）表示，若菲爾德辭職，將使其選區在預算談判這一關鍵時刻陷入弱勢地位。

如果菲爾德辭職，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）將必須任命一位繼任者，這位繼任者將任職到第九選區選民再次選出新代表議員為止，預計會是今年11月。

沃利-齊格曼表示，如果沒有菲爾德，進步派在市議會中將只剩下一個敢於直言的聲音，那就是曾任議長的華頌善（Shamann Walton）。不過，沃利-齊格曼說，目前最重要的是菲爾德能康復。

據了解，菲爾德17日告知議會，她將缺席當日和24日的會議，但未說明缺席理由。市政官員表示，從理論上來說，菲爾德可以選擇延長休假，無需直接辭職。

自2025年1月上任以來，菲爾德一直積極倡導各類進步主義議題，包括一項「公立銀行」提案，希望能將該提案放上11月的選票。

紀事報指出，菲爾德在多個關鍵時刻均投票反對議會溫和派陣營和羅偉的立法優先事項。她不僅反對羅偉去年的預算提案，還反對他重畫北區和西區的分區用途以供建設更多住房。