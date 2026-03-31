楊馳馬提案 職業格鬥選手贊助收入納年金 增加退休保障

加州眾議員楊馳馬（右二）30日與綜合格鬥（MMA）冠軍羅西（右一）共同宣布提出AB2130法案，強化職業格鬥選手退休保障。（楊馳馬辦公室提供）

在要求改善格鬥選手待遇的呼聲下，加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）30日與綜合格鬥（MMA）冠軍羅西（Ronda Rousey）共同宣布提出AB2130法案，強化職業格鬥選手退休保障。

楊馳馬表示，AB2130將允許加州運動委員會（CSAC）在拳擊及綜合格鬥賽事中，於裁判及官方人員服裝上放置贊助商標誌，並將相關收入大部分撥入拳擊與MMA退休基金。法案規定，75%的贊助收入將用於拳擊員退休金及MMA退休福利基金，其餘25%則用於裁判培訓與委員會運作。

楊馳馬指出，該法案建立在其先前提出的AB1136基礎上。該法已設立MMA退休福利基金，透過門票、紀念品及周邊商品收入，為符合資格的選手提供年金。

他表示：「大型品牌在比賽之夜獲利，但選手往往在退役後面臨長期健康與經濟壓力。與其他主流職業運動相比，格鬥選手缺乏完善的長期保障。這項立法是為那些以身體承擔風險的運動員爭取基本公平。」

楊馳馬指出，格鬥運動員在職業生涯中承受反覆頭部創傷與累積性傷害，增加長期神經系統疾病風險，但多數選手並無工會談判的退休制度或穩定福利。

羅西表示：「選手每次上場都在賭上一切，而這項運動從他們的犧牲中創造數十億美元收益。AB2130關乎最基本的尊重，產業若從中獲利，就應將部分收益回饋給建立這項運動的選手。」

目前加州雖已設立拳擊與MMA退休基金，但主要依賴賽事相關費用與監管收費。楊馳馬表示，新法案將建立與商業贊助直接掛鉤的收入來源，且不提高門票價格，也不增加納稅人負擔。

此外，法案亦允許對部分早期參賽、尚未納入完整制度的資深選手進行一次性補助發放。

AB2130預計未來數周內送交州眾議會商業與專業委員會，以及藝術、娛樂、體育與觀光委員會審議。