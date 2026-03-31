「高傷亡率網路」地圖發布 舊金山74%嚴重交通事故 集中13%道路

舊金山更新「高傷亡率網路」交通地圖，為舊金山街道安全計畫的關鍵組成部分，提供警方執法和安全干預的重點區域基準。(取自SFMTA臉書)

舊金山 官員本周發布「高傷亡率網路」（high injury network）更新版本，顯示該市74%重傷及致死交通事故、集中在13%的道路上。新版本新增數條街道，同時也移除部分街道。

最新版本的地圖是根據2020年至2024年的車禍和醫院數據，是對先前版本的更新，先前版本包含2017年至2021年數據。

舊金山紀事報報導，雖然地圖大部分區域保持不變，但也新增了一些短路段。此外，也新增一些較長路段，例如從Mission Street到Oakdale Avenue的Alemany Boulevard，以及從37th Avenue到Great Highway的Lincoln Street。

高傷亡率網路是舊金山街道安全計畫的關鍵組成部分，提供警方和交通部門官員制定執法和安全干預措施的重點區域基準。警方已加強「高可見度執法」（high-visibility enforcement），優先巡邏高傷亡率網路。

同時，行人安全問題漸受到重視。儘管去年舊金山行人死亡人數有所下降，但今年迄今已有六名行人死於街道，其中包括一名兩歲幼兒。其中，有四起死亡事故發生在高傷亡率網路地圖上。一起發生在最新版地圖已移除的米慎街（Mission Street）路段，而最近一起發生於27日、地點位在華埠Jackson Street附近，該路段為新版地圖新增。

舊金山市長羅偉表示，更新後的高傷亡率網路地圖可更清楚地了解哪些地方需要改進，當局正在採取行動，進行有針對性的安全改善並強化執法。

舊金山交通局（SFMTA）發言人沙法扎德（Parisa Safarzadeh）指出，目前地圖所使用的數據，是在城市街道景觀進行多項改造之前收集的，這些改造包括安裝測速攝影機和擴大日光照明。後者指的是將人行道附近的更多路緣石塗成紅色，禁止停車，以提高行人過馬路時的可見度。

她表示，更新後的道路網絡確實反映部分進展。例如，列治文區（Richmond District）California街在第18大道與Arguello街之間路段，採取包括日光照明、升級人行道與減少車道數量在內的安全措施後，第一年的交通事故傷亡率就降低64%，因此被從道路網絡移除。

在SoMa區，市府在Townsend街介於Third街與Eight街之間，增設單獨自行車道及人行道、公車候車島以及左轉交通緩行措施後，該路段的交通事故減少一半，足以將該路段自高事故率路段中移除。類似的改善措施也促使介於Harrison街和Townsend街之間的Seventh街，自高傷亡率路段移除。

沙法扎德指出，即使那些仍在高傷亡率路段網路地圖上的街道，在安全措施改進後，造成人員傷亡的交通事故也出現下降。交通和衛生部門官員仍在評估交通事故數據，以確定具體趨勢，並將於今年稍晚發布報告。