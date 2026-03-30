我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從投資人到花藝家 他在舊金山用一束花重寫人生

烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物

華埠辦國會候選人社區論壇 威善高、陳詩敏、賽特出席

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞太裔理事會舉辦國會論壇，候選人走入華埠與民眾對話。(受訪者供圖)
亞太裔理事會舉辦國會論壇，候選人走入華埠與民眾對話。(受訪者供圖)

亞太裔社區組織「亞太裔理事會」（API Council）4月2日將在舊金山華埠舉辦第11國會選區國會議員候選人社區論壇，邀請有意角逐聯邦眾議員席位的候選人，走入社區與選民面對面交流。主辦方表示，論壇將以無黨派形式進行，並提供粵語翻譯，方便華埠及更多亞太裔居民了解候選人政見。

這場論壇訂於4月2日下午2時至3時30分，在舊金山希爾頓酒店三樓中華文化中心（Chinese Culture Center）舉行，地址為Kearny街750號。根據主辦方公布資訊，目前確認出席候選人包括州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）及科技從業人士賽特（Saikat Chakrabarti）。

主辦單位指出，亞太裔人口約占舊金山市總人口三分之一，希望把國會選舉討論直接帶進社區核心地帶，讓華埠及更廣泛的亞太裔居民，有機會直接聆聽候選人對重要公共議題的看法，並與候選人互動交流。

API Council強調，作為非營利組織，該機構不會背書任何候選人，此次論壇僅作為社區教育與公民參與平台，協助選民在投票前獲得更多資訊。主辦方也歡迎社區民眾、媒體及合作夥伴機構出席，並鼓勵各界廣泛轉發活動資訊。

資料顯示，API Council目前由57個非營利機構組成，每年服務超過25萬名舊金山居民，長期關注資源公平分配與亞太裔弱勢社群生活品質提升。主辦方表示，後續還將公布論壇主持人及媒體合作夥伴等更多細節。

舊金山 華埠

上一則

威善高提SB 944法案 保障針灸福利、抗聯邦醫療削減

下一則

私密景點／加州5大自駕遊路線 沿途景致多樣迷人

延伸閱讀

紐約數百家非營利組織疑違規捐款 國會議員籲撤免稅資格

紐約數百家非營利組織疑違規捐款 國會議員籲撤免稅資格
遭少數族裔候選人指控歧視 南加大取消州長競選辯論會

遭少數族裔候選人指控歧視 南加大取消州長競選辯論會
繁榮布碌崙協會、議員莊文怡 協助華裔長者免費報稅

繁榮布碌崙協會、議員莊文怡 協助華裔長者免費報稅
亞裔電影節再現多元文化身分與記憶 5月7日金山登場

亞裔電影節再現多元文化身分與記憶 5月7日金山登場
亞裔共和黨王紹權等3人 宣布參選

亞裔共和黨王紹權等3人 宣布參選

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

賭城酒店搶客 吃住、規費、秀票全包 2人2夜只須330元

2026-03-27 02:18
位於南灣庫比蒂諾的鮮芋仙分店突傳歇業！引起網友熱議。（翻攝自鮮芋仙臉書）

曾為北美指標門市 庫比蒂諾鮮芋仙突歇業引討論

2026-03-28 19:11
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
本田Accord是2025年在加州被盜最多的車款。(取自本田汽車經銷商網)

每48秒1車被偷 灣區失車率冠全美 本田Accord是竊賊頭號目標

2026-03-24 15:33

超人氣

更多 >
好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦

華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役