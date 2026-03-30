華埠辦國會候選人社區論壇 威善高、陳詩敏、賽特出席

亞太裔理事會舉辦國會論壇，候選人走入華埠與民眾對話。(受訪者供圖)

亞太裔社區組織「亞太裔理事會」（API Council）4月2日將在舊金山華埠 舉辦第11國會選區國會議員候選人社區論壇，邀請有意角逐聯邦眾議員席位的候選人，走入社區與選民面對面交流。主辦方表示，論壇將以無黨派形式進行，並提供粵語翻譯，方便華埠及更多亞太裔居民了解候選人政見。

這場論壇訂於4月2日下午2時至3時30分，在舊金山希爾頓酒店三樓中華文化中心（Chinese Culture Center）舉行，地址為Kearny街750號。根據主辦方公布資訊，目前確認出席候選人包括州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）及科技從業人士賽特（Saikat Chakrabarti）。

主辦單位指出，亞太裔人口約占舊金山市總人口三分之一，希望把國會選舉討論直接帶進社區核心地帶，讓華埠及更廣泛的亞太裔居民，有機會直接聆聽候選人對重要公共議題的看法，並與候選人互動交流。

API Council強調，作為非營利組織，該機構不會背書任何候選人，此次論壇僅作為社區教育與公民參與平台，協助選民在投票前獲得更多資訊。主辦方也歡迎社區民眾、媒體及合作夥伴機構出席，並鼓勵各界廣泛轉發活動資訊。

資料顯示，API Council目前由57個非營利機構組成，每年服務超過25萬名舊金山居民，長期關注資源公平分配與亞太裔弱勢社群生活品質提升。主辦方表示，後續還將公布論壇主持人及媒體合作夥伴等更多細節。