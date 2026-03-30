威善高提SB 944法案 保障針灸福利、抗聯邦醫療削減

威善高表示，SB 944將把針灸正式納入Medi-Cal的法定給付項目，在聯邦政府大幅削減醫療資金的背景下，確保這項重要治療服務不被州或聯邦預算削減所影響。(美聯社)

加州參議員威善高（Scott Wiener）日前宣布提出SB 944「針灸可及性法案」（Acupuncture Access Act），旨在在聯邦削減醫療保健經費之際，保障加州醫療補助計畫（Medi-Cal）中的針灸福利不受衝擊。

威善高表示，SB 944將把針灸正式納入Medi-Cal的法定給付項目，在聯邦政府大幅削減醫療資金的背景下，確保這項重要治療服務不被州或聯邦預算削減所影響。

針灸被廣泛證實對慢性疼痛及其他難以治療的疾病具有療效，且屬於非成癮性、非侵入性的治療方式，是鴉片類藥物及其他具有成癮風險止痛藥的替代方案。全加州數以百萬計居民依賴針灸療法，其中包括舊金山 數以萬計透過Medi-Cal獲得服務的中低收入華裔居民。

然而，儘管療效已獲證實，近年來Medi-Cal對針灸的資金多次成為州預算削減的目標。威善高與多位州議員過去數年均曾出面阻止相關削減。同時，由於針灸在Medi-Cal中的分類方式，使其較脊椎整療（chiropractic care）、物理治療（physical therapy）及職能治療（occupational therapy）等項目，更容易受到聯邦資金縮減影響。SB 944將消除這種不平等，使針灸與其他基本醫療服務享有同等地位。

威善高指出：「保障醫療資金，就是保障各族群的醫療服務。當前聯邦政府對醫療保健大幅削減，這項法案將確保數以千計舊金山居民仍可獲得針灸服務。針灸已被使用數千年，可有效應對慢性疼痛、心理健康與成癮等問題，卻長期成為預算削減對象，這毫無道理。我將持續與社區領袖站在一起，守護這項重要醫療資源。」

威善高並曾與California AAPI Legislative Caucus合作，在2024與2025年州預算中成功推動恢復Medi-Cal針灸給付；更早之前，時任州眾議員邱信福(David Chiu)亦於2016年協助阻止相關削減。

加州針灸聯盟（California Acupuncture Coalition）主席張國棟表示，SB 944的關鍵在於取消針灸福利須與聯邦配套資金掛鉤的規定，而該要求並未適用於其他基本醫療項目。他指出，大量研究與臨床經驗已證明針灸在治療包括慢性疼痛在內的多種疾病方面安全且有效，法案將確保患者在需要時能獲得必要醫療服務。