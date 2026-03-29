AI產業夯 舊金山市長羅偉與有榮焉 但暗藏仕途風險

舊金山的人工智慧產業目前一片榮景，讓舊金山市長羅偉與有榮焉，但已經逐漸顯現的負面衝擊，也可能讓他有葬送仕途的風險。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 的人工智慧(AI)產業目前一片榮景，讓舊金山市長羅偉 與有榮焉，但已經逐漸顯現的負面衝擊，也可能讓他有葬送仕途的風險。

舊金山紀事報報導，AI和羅偉之間的互利關係，可以在去年10月他分享的一段與OpenAI兩位高管—執行長奧特曼 （Sam Altman）和總裁布洛克曼（Greg Brockman）—共同拍攝的社交媒體視頻看出：奧特曼稱舊金山「無疑是AI革命的中心」，羅偉表示贊同。

羅偉接著對兩位高管說：「我們非常欣賞你們正在開發的工具，感謝你們對舊金山的信任和投資。」這段短片展現了羅偉多麼渴望突出舊金山疫情後緩慢經濟復甦中的一抹亮色。儘管約三分之一的辦公大樓仍然空置，旅遊業也尚未恢復到疫情前的水平，但AI公司卻極蓬勃的在此發展。

對羅偉而言，如果本地AI熱潮能夠創造就業機會並吸引新公司，那麼它可能成為一項政治利好，從而強化他關於舊金山如今是一座「崛起之城」的論點。然而，AI行業也為這座城市及其市長帶來了風險。

根據公寓租賃網站Apartment List本月發布的報告，舊金山都會區目前的房租成長速度位居全美第二，高薪的AI工作族是主要原因。如果這種趨勢持續下去，可能會引發類似舊金山在2010年代所經歷的政治反彈。當時，居民們對不斷上漲的生活成本和被迫搬遷感到擔憂，有些人將這種現象歸咎於高薪科技工作者的湧入。

專家也擔心AI產業已形成一個泡沫，可能會破裂，就像2000年代初期的網路泡沫破裂（dot-com crash），那將對舊金山的經濟造成嚴峻打擊。

再者，AI與以往的科技潮流的大起與大落截然不同。一些行業領袖和學者發出警告，領先的AI公司正在開發的產品可能會導致大量白領失業。事實上，一些公司已經開始裁員，因為他們正進一步轉型為AI作業。

因此AI對羅偉的政治前景來說可能是一把雙刃劍。大型AI公司的成功或許能幫助他實現首要目標之一：重振該市的經濟。但如果這些公司開發的工具迅速擾亂勞動市場並推高生活成本，選民可能會對包括市長在內的市政府現任官員感到不滿。

羅偉表示他知道其中的利與害，「人類發明了印刷機，又發明了汽車，更發明了網路。人們每次都說那是社會的終結，是工人階級的終結，但事實上新的工作卻層出不窮，有些甚至是你做夢都想不到的好工作。我們需要設置一些防護措施來保護我們的社區和城市。但總體來說，我對未來充滿信心。」