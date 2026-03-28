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狗便丟垃圾桶？吵出金山鄰里文化差異

記者王湘涵／舊金山報導
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在舊金山遛狗是日常風景，但「撿起來之後該丟哪裡？」卻逐漸成為一個沒有標準答案的生活難題，圖為舊金山路邊場景。（美聯社）
在舊金山遛狗是日常風景，但「撿起來之後該丟哪裡？」卻逐漸成為一個沒有標準答案的生活難題，圖為舊金山路邊場景。（美聯社）

舊金山遛狗是日常風景，但「狗便撿起來之後該丟哪裡？」卻逐漸成為一個沒有標準答案的生活難題。隨著公共垃圾桶數量不足，狗便袋的去處不只困擾飼主，也開始引發鄰里之間對於「界線」的不同聲音。

曾有媒體在社群平台Nextdoor發起調查，短短七天內吸引771名舊金山居民回應，其中高達63%受訪者認為「絕對不可以」把狗便丟進他人垃圾桶；15%持開放態度，認為無傷大雅；另有22%則採取折衷立場—如果垃圾桶已經放在街邊、等待清運時，才可以接受使用。數據顯示，即使在同一座城市中，對於這個問題仍舊立場各異。

然而狗便的問題並不只存在於舊金山，根據2026「今日國家」（National Today）報導，「能不能把狗便丟進別人垃圾桶」的爭論，在華盛頓州與全美多地的網路論壇上迅速發酵引起討論，讓原本零散的日常抱怨，演變成一場關於城市生活規則的公開辯論。

支持者認為，與其讓狗便留在地上，造成公共衛生問題，不如妥善裝袋後丟進垃圾桶，哪怕那是別人的，至少這是一種「盡責」的行為。但反對者強烈抗議，一名網友直言：狗便的氣味「難以消除」，若袋子破裂，垃圾桶主人不僅要承受惡臭，還可能得親自清理，他們甚至沒有養狗，卻被迫承擔後果，這已經超出了「舉手之勞」！

而爭議的另一個關鍵，來自於法律的模糊界線。一般而言，有些人認為已經放置在街邊等待清運的垃圾桶，可視為「半公共空間」；但若垃圾桶位於住家車道或屋旁，未經同意使用則可能被視為擅闖私人土地。在沒有明確規範下，或許道德上的自由心證才是民眾的判斷心法。

舊金山更具體的問題是，部分社區長期缺乏足夠的公共垃圾桶，導致飼主即使願意遵守，也常面臨「無處可丟」的窘境，當一袋氣味逐漸散出的狗便握在手中，「就近處理」往往成為最直覺的選擇。從單純的清潔議題延伸到個人責任、社區禮儀與城市治理，當公共設施不足時，原本應該由制度承擔的部分轉而落到個人的行為判斷，於是每一次的「丟或不丟」都變成一種價值選擇。垃圾桶不夠、規範不清、處理方式有限，讓一個看似微小的日常行為，反映出城市治理的縮影。

在法律與現實之間，城市運作往往仰賴的不是條文，而是一種默契；當這份默契分歧時，衝突就會浮現。從舊金山街頭到全美各地的社區論壇，一袋狗便所引發的不只是丟哪？而是關於「我們是否願意為陌生人多想一步」的提問。

舊金山 華盛頓州

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