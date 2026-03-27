我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堅持打贏俄烏戰 普亭首度開口要寡頭富豪捐款

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

交通罰單詐騙升溫 冒充DMV短信 假網站以假亂真…

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
記者此次收到的短信來自海外號碼（+63開頭，為菲律賓國際國碼），標題為「加州DMV最終通知」，以「未繳罰單」為由，威脅在次日吊銷車輛註冊、暫停駕照及影響信用，要求繳納罰金。（記者王子涵╱攝影）
記者此次收到的短信來自海外號碼（+63開頭，為菲律賓國際國碼），標題為「加州DMV最終通知」，以「未繳罰單」為由，威脅在次日吊銷車輛註冊、暫停駕照及影響信用，要求繳納罰金。（記者王子涵╱攝影）

灣區交通罰單詐騙持續升溫，手法愈發精細。本報記者日前才報導官方警示，26日竟親自收到一則冒充加州車管局（DMV）的詐騙短信，並發現其偽造「付款」網站與州政府官方頁面幾乎一致，足以亂真。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）與聖塔克魯茲縣地檢長羅塞爾（Jeff Rosell）本月18日曾聯合發布消費者警報，提醒民眾提防假冒交通違規與過路費通知的詐騙。這類訊息通常以簡訊或電子郵件發送，偽裝成「交通違規聽證通知」或「過路費違規通知」，誘導收件人點擊連結付款。

記者此次收到的短信來自海外號碼（+63開頭，為菲律賓國際國碼），標題為「加州DMV最終通知」（DMV Final Notice），以「未繳罰單」為由，威脅在次日吊銷車輛註冊、暫停駕照及影響信用，要求繳納罰金。點進連結後，頁面顯示為「Official Unpaid Toll Notice」，並使用加州與DMV標誌。記者搜索加州政府官網發現，版面設計、配色與排版均與官方網站幾乎一致。

隨著AI技術發展，詐騙內容的語言更加自然、排版更接近官方文件，辨識難度提高。不少防詐專家提醒：「切勿嘲笑詐騙受害者，沒有被詐騙只是還沒遇到適合你的劇本。」

不過AI同時也可作為有利的防詐工具。記者將短信交由ChatGPT分析，發現詐騙短信內容缺乏姓名、車牌或案件編號等關鍵資訊，與正式罰單通知格式不符。訊息中提及的「California Code 15C-16.003」亦不符合加州法規常見編碼方式，進一步顯示其為偽造內容。政府機構不會要求民眾透過簡訊連結繳款，更不會指示「回覆Y重新開啟連結」等操作。民眾若收到類似訊息，切勿點擊、回覆或輸入任何個人與支付資訊。

詐騙短信中的「付款鏈接」，直接跳轉到ca.gov-mnns.cfd，其域名刻意模仿加州政府網域ca.gov，一般民眾若未仔細辨識，極易誤信。實際上，真正的州政府網站皆以「.gov」結尾，且通常會導向加州車管局官方頁面，不會使用不明後綴或要求透過簡訊連結付款。

舊金山地檢處指出，這類詐騙具多項共同特徵，包括：使用「最終通知」製造緊迫感、附帶可疑連結、聲稱不付款將面臨法律後果等。謝安宜表示，詐騙者利用民眾對政府機構的信任與對罰款的焦慮，「越是看起來正式，就越容易讓人降低警覺。」

羅塞爾提醒，民眾切勿點擊訊息中的任何連結；若已誤點，應立即更改密碼並通知銀行。檢方強調，任何交通罰單或法院通知，均應透過官方網站或直接聯絡機構核實，而非透過簡訊處理。

記者搜索加州政府官網發現，版面設計、配色與排版均與官方網站幾乎一致。（記者王子涵...
記者搜索加州政府官網發現，版面設計、配色與排版均與官方網站幾乎一致。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 加州 罰單

上一則

全美、加州亞太商會辦小型企業圓桌會 探討挑戰與機遇

延伸閱讀

年輕華女專騙長者 上門取包裹手段多樣 騙財超百萬

年輕華女專騙長者 上門取包裹手段多樣 騙財超百萬
CarMax轉售二手車違規 加州6縣市獲賠110萬

CarMax轉售二手車違規 加州6縣市獲賠110萬
大通銀行揭詐術 價格過低、誆稱防詐 千萬別急匯款

大通銀行揭詐術 價格過低、誆稱防詐 千萬別急匯款
新型詐騙 冒充伊州法院通知騙掃碼付罰款

新型詐騙 冒充伊州法院通知騙掃碼付罰款
房產被冒名抵押？1740萬美元詐騙曝光 長者成目標

房產被冒名抵押？1740萬美元詐騙曝光 長者成目標

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
在別處屬富裕，在本地舉步維艱。舊金山年收入40萬元家庭，卻不堪托兒費用重擔。(舊金山縣市府臉書)

美家庭中位數5倍…舊金山年收入40萬 仍不堪托兒費重擔

2026-03-20 16:05
圖為美超微（Supermicro）位於矽谷的總部。（記者江碩涵／攝影）

美超微共同創辦人因走私晶片被聯邦起訴 股價暴跌三成

2026-03-20 22:30

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國