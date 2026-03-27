交通罰單詐騙升溫 冒充DMV短信 假網站以假亂真…

記者此次收到的短信來自海外號碼（+63開頭，為菲律賓國際國碼），標題為「加州DMV最終通知」，以「未繳罰單」為由，威脅在次日吊銷車輛註冊、暫停駕照及影響信用，要求繳納罰金。（記者王子涵╱攝影）

灣區交通罰單 詐騙持續升溫，手法愈發精細。本報記者日前才報導官方警示，26日竟親自收到一則冒充加州 車管局（DMV）的詐騙短信，並發現其偽造「付款」網站與州政府官方頁面幾乎一致，足以亂真。

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）與聖塔克魯茲縣地檢長羅塞爾（Jeff Rosell）本月18日曾聯合發布消費者警報，提醒民眾提防假冒交通違規與過路費通知的詐騙。這類訊息通常以簡訊或電子郵件發送，偽裝成「交通違規聽證通知」或「過路費違規通知」，誘導收件人點擊連結付款。

記者此次收到的短信來自海外號碼（+63開頭，為菲律賓國際國碼），標題為「加州DMV最終通知」（DMV Final Notice），以「未繳罰單」為由，威脅在次日吊銷車輛註冊、暫停駕照及影響信用，要求繳納罰金。點進連結後，頁面顯示為「Official Unpaid Toll Notice」，並使用加州與DMV標誌。記者搜索加州政府官網發現，版面設計、配色與排版均與官方網站幾乎一致。

隨著AI技術發展，詐騙內容的語言更加自然、排版更接近官方文件，辨識難度提高。不少防詐專家提醒：「切勿嘲笑詐騙受害者，沒有被詐騙只是還沒遇到適合你的劇本。」

不過AI同時也可作為有利的防詐工具。記者將短信交由ChatGPT分析，發現詐騙短信內容缺乏姓名、車牌或案件編號等關鍵資訊，與正式罰單通知格式不符。訊息中提及的「California Code 15C-16.003」亦不符合加州法規常見編碼方式，進一步顯示其為偽造內容。政府機構不會要求民眾透過簡訊連結繳款，更不會指示「回覆Y重新開啟連結」等操作。民眾若收到類似訊息，切勿點擊、回覆或輸入任何個人與支付資訊。

詐騙短信中的「付款鏈接」，直接跳轉到ca.gov-mnns.cfd，其域名刻意模仿加州政府網域ca.gov，一般民眾若未仔細辨識，極易誤信。實際上，真正的州政府網站皆以「.gov」結尾，且通常會導向加州車管局官方頁面，不會使用不明後綴或要求透過簡訊連結付款。

舊金山地檢處指出，這類詐騙具多項共同特徵，包括：使用「最終通知」製造緊迫感、附帶可疑連結、聲稱不付款將面臨法律後果等。謝安宜表示，詐騙者利用民眾對政府機構的信任與對罰款的焦慮，「越是看起來正式，就越容易讓人降低警覺。」

羅塞爾提醒，民眾切勿點擊訊息中的任何連結；若已誤點，應立即更改密碼並通知銀行。檢方強調，任何交通罰單或法院通知，均應透過官方網站或直接聯絡機構核實，而非透過簡訊處理。