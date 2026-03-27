東灣首家 亞洲超市H Mart都布林開幕 吸引民眾大排長龍

美國最大的亞洲連鎖超市H Mart，26日在東灣都布林開幕。（記者王湘涵╱攝影）

歷經民眾不停地敲碗詢問與等待，美國最大的亞洲連鎖超市H Mart，於3月26日上午10點在都布林開幕。早上7時不到，就吸引大批民眾湧入排隊，隊伍更是一路延伸到街區的後方。

開幕期間也推出多項優惠活動，包括：掃碼禮、滿額贈、會員贈送不鏽鋼保溫杯等，還有多項食品試吃與折扣，帶動現場排隊人氣與買氣。不少民眾表示，除了採買生活用品外，也特地為開幕限定禮而來，展現社區對這座指標性亞洲超市的高度期待。

主打集餐飲與生活體驗的「一站式亞洲生活空間」。（記者王湘涵/ 攝影）

舞獅表演並「採青」儀式。（記者王湘涵╱攝影）

現場剪綵儀式。（記者王湘涵╱攝影）

「我8點半到的時候，前面大概已經排了80-90個人！」一位首次來H Mart的民眾表示；而搶得頭香的人更是有備而來，興奮的分享自備的摺疊椅與推車：「我住在布利桑頓，以前如果想購買齊全的韓國或亞洲食材，往往需要開車前往南灣或舊金山。如今終於在東灣就能買到，真的等很久了！」

能即時品嘗韓式美味的「美食廣場」。（記者王湘涵╱攝影）

都布林市長胡欣相信這家門市將為城市帶來新的活力！（記者王湘涵╱攝影）

H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）

看不到盡頭的結帳隊伍。（記者王湘涵╱攝影）

開幕典禮於上午9時半正式展開。現場不僅安排盛大熱鬧的剪綵儀式，還有充滿喜氣的舞獅表演與「採青」（Picking the Green），象徵生意興隆好兆頭，吸引民眾駐足圍觀，掌聲與歡呼聲此起彼落。

開幕儀式來賓雲集，許多市府官員與地方代表也到場參與。H Mart的總裁兼營運長崔宇鎮（Woojin Choi）在致詞時表示：「H Mart希望為大家帶來新鮮專屬的購物體驗，不只是超市，更是亞洲文化的中心，分享快樂、就像家一樣。」

H Mart副總裁柯拉特里亞諾分享：「下一步將進軍佛利蒙，打造全美最大的旗艦店之一。」（記者王湘涵╱攝影）

H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）

排隊人潮一路延伸到街區後方，等待時間約2-3小時起跳。（記者王湘涵╱攝影）

都布林的市長胡欣（Sherry Hu）也笑稱，最常被問到的問題是：H Mart什麼時候開？「終於不用再問了！就是今天！相信這裡很快就會成為我常光顧的地方之一。」

此次開幕的H Mart為灣區第四家、東灣首間分店，不僅有豐富的超市選擇，更主打集餐飲與生活體驗的「一站式亞洲生活空間」。店內提供種類齊全的新鮮蔬果、肉品、海鮮、多樣韓國與亞洲食品及健康美容產品。

都布林H Markt開幕典禮上與會來賓進行剪綵。（記者王湘涵╱攝影）

祝賀生意興隆，圍觀掌聲與歡呼聲此起彼落。（記者王湘涵/ 攝影）

開幕期間推出多項優惠活動吸引排隊人潮。（記者王湘涵╱攝影）

H Mart更強調會直接向當地農場和供應商採購，確保為都布林社區提供最新鮮的選物。此外，最受矚目的美食廣場亦同步亮相，包括韓式炸雞、嫩豆腐湯、韓式熱狗、正宗韓式料理以及法式烘焙等多個人氣品牌進駐，並首次設有舒適雅致的「戶外用餐區」，讓民眾在購物之餘也能即時品嚐道地韓式美味。

H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）

第一批入店體驗的購物人潮。（記者王湘涵╱攝影）

首次設置的「戶外雅座」，歡迎民眾來體驗。（記者王湘涵╱攝影）

開幕現場嘉賓雲集。（記者王湘涵╱攝影）

近年580與680高速公路交會的東灣三谷地區（Tri-Valley）人口快速成長，涵蓋都布林、布利桑頓、利佛摩、聖拉蒙與丹維爾等城市，亞裔族群比率持續上升，對亞洲食品需求明顯增加。過去居民多需跨區購買，如今H Mart的進駐也被視為回應在地需求的重要里程碑。

副總裁柯拉特里亞諾(Vince Colatriano)表示：「H Mart下一步也將進軍佛利蒙，規畫打造像Costco規模的門市，成為全美最大的旗艦店之一。」相信又將颳起一陣旋風。

民眾分享自己的排隊法寶。（記者王湘涵╱攝影）

總裁兼營運長崔宇鎮（Woojin Choi）希望H Mart不只是超市，更是亞洲文化的中心。（記者王湘涵╱攝影）