我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堅持打贏俄烏戰 普亭首度開口要寡頭富豪捐款

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

東灣首家 亞洲超市H Mart都布林開幕 吸引民眾大排長龍

記者王湘涵╱都布林報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國最大的亞洲連鎖超市H Mart，26日在東灣都布林開幕。（記者王湘涵╱攝影）
美國最大的亞洲連鎖超市H Mart，26日在東灣都布林開幕。（記者王湘涵╱攝影）

歷經民眾不停地敲碗詢問與等待，美國最大的亞洲連鎖超市H Mart，於3月26日上午10點在都布林開幕。早上7時不到，就吸引大批民眾湧入排隊，隊伍更是一路延伸到街區的後方。

開幕期間也推出多項優惠活動，包括：掃碼禮、滿額贈、會員贈送不鏽鋼保溫杯等，還有多項食品試吃與折扣，帶動現場排隊人氣與買氣。不少民眾表示，除了採買生活用品外，也特地為開幕限定禮而來，展現社區對這座指標性亞洲超市的高度期待。

主打集餐飲與生活體驗的「一站式亞洲生活空間」。（記者王湘涵/ 攝影）
主打集餐飲與生活體驗的「一站式亞洲生活空間」。（記者王湘涵/ 攝影）

舞獅表演並「採青」儀式。（記者王湘涵╱攝影）
舞獅表演並「採青」儀式。（記者王湘涵╱攝影）

現場剪綵儀式。（記者王湘涵╱攝影）
現場剪綵儀式。（記者王湘涵╱攝影）

「我8點半到的時候，前面大概已經排了80-90個人！」一位首次來H Mart的民眾表示；而搶得頭香的人更是有備而來，興奮的分享自備的摺疊椅與推車：「我住在布利桑頓，以前如果想購買齊全的韓國或亞洲食材，往往需要開車前往南灣或舊金山。如今終於在東灣就能買到，真的等很久了！」

能即時品嘗韓式美味的「美食廣場」。（記者王湘涵╱攝影）
能即時品嘗韓式美味的「美食廣場」。（記者王湘涵╱攝影）

都布林市長胡欣相信這家門市將為城市帶來新的活力！（記者王湘涵╱攝影）
都布林市長胡欣相信這家門市將為城市帶來新的活力！（記者王湘涵╱攝影）

H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）
H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）

看不到盡頭的結帳隊伍。（記者王湘涵╱攝影）
看不到盡頭的結帳隊伍。（記者王湘涵╱攝影）

開幕典禮於上午9時半正式展開。現場不僅安排盛大熱鬧的剪綵儀式，還有充滿喜氣的舞獅表演與「採青」（Picking the Green），象徵生意興隆好兆頭，吸引民眾駐足圍觀，掌聲與歡呼聲此起彼落。

開幕儀式來賓雲集，許多市府官員與地方代表也到場參與。H Mart的總裁兼營運長崔宇鎮（Woojin Choi）在致詞時表示：「H Mart希望為大家帶來新鮮專屬的購物體驗，不只是超市，更是亞洲文化的中心，分享快樂、就像家一樣。」

H Mart副總裁柯拉特里亞諾分享：「下一步將進軍佛利蒙，打造全美最大的旗艦店之...
H Mart副總裁柯拉特里亞諾分享：「下一步將進軍佛利蒙，打造全美最大的旗艦店之一。」（記者王湘涵╱攝影）

H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）
H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）

排隊人潮一路延伸到街區後方，等待時間約2-3小時起跳。（記者王湘涵╱攝影）
排隊人潮一路延伸到街區後方，等待時間約2-3小時起跳。（記者王湘涵╱攝影）

都布林的市長胡欣（Sherry Hu）也笑稱，最常被問到的問題是：H Mart什麼時候開？「終於不用再問了！就是今天！相信這裡很快就會成為我常光顧的地方之一。」

此次開幕的H Mart為灣區第四家、東灣首間分店，不僅有豐富的超市選擇，更主打集餐飲與生活體驗的「一站式亞洲生活空間」。店內提供種類齊全的新鮮蔬果、肉品、海鮮、多樣韓國與亞洲食品及健康美容產品。

都布林H Markt開幕典禮上與會來賓進行剪綵。（記者王湘涵╱攝影）
都布林H Markt開幕典禮上與會來賓進行剪綵。（記者王湘涵╱攝影）

祝賀生意興隆，圍觀掌聲與歡呼聲此起彼落。（記者王湘涵/ 攝影）
祝賀生意興隆，圍觀掌聲與歡呼聲此起彼落。（記者王湘涵/ 攝影）

開幕期間推出多項優惠活動吸引排隊人潮。（記者王湘涵╱攝影）
開幕期間推出多項優惠活動吸引排隊人潮。（記者王湘涵╱攝影）

H Mart更強調會直接向當地農場和供應商採購，確保為都布林社區提供最新鮮的選物。此外，最受矚目的美食廣場亦同步亮相，包括韓式炸雞、嫩豆腐湯、韓式熱狗、正宗韓式料理以及法式烘焙等多個人氣品牌進駐，並首次設有舒適雅致的「戶外用餐區」，讓民眾在購物之餘也能即時品嚐道地韓式美味。

H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）
H Mart受贈證書。（記者王湘涵╱攝影）

第一批入店體驗的購物人潮。（記者王湘涵╱攝影）
第一批入店體驗的購物人潮。（記者王湘涵╱攝影）

首次設置的「戶外雅座」，歡迎民眾來體驗。（記者王湘涵╱攝影）
首次設置的「戶外雅座」，歡迎民眾來體驗。（記者王湘涵╱攝影）

開幕現場嘉賓雲集。（記者王湘涵╱攝影）
開幕現場嘉賓雲集。（記者王湘涵╱攝影）

近年580與680高速公路交會的東灣三谷地區（Tri-Valley）人口快速成長，涵蓋都布林、布利桑頓、利佛摩、聖拉蒙與丹維爾等城市，亞裔族群比率持續上升，對亞洲食品需求明顯增加。過去居民多需跨區購買，如今H Mart的進駐也被視為回應在地需求的重要里程碑。

副總裁柯拉特里亞諾(Vince Colatriano)表示：「H Mart下一步也將進軍佛利蒙，規畫打造像Costco規模的門市，成為全美最大的旗艦店之一。」相信又將颳起一陣旋風。

民眾分享自己的排隊法寶。（記者王湘涵╱攝影）
民眾分享自己的排隊法寶。（記者王湘涵╱攝影）

總裁兼營運長崔宇鎮（Woojin Choi）希望H Mart不只是超市，更是亞洲...
總裁兼營運長崔宇鎮（Woojin Choi）希望H Mart不只是超市，更是亞洲文化的中心。（記者王湘涵╱攝影）

為大家帶來新鮮專屬的購物體驗。（記者王湘涵╱攝影）
為大家帶來新鮮專屬的購物體驗。（記者王湘涵╱攝影）

上一則

全美、加州亞太商會辦小型企業圓桌會 探討挑戰與機遇

延伸閱讀

燈會抽出幸運兒 送住宿券、機票 民眾賞燈吃湯圓歡樂收官

燈會抽出幸運兒 送住宿券、機票 民眾賞燈吃湯圓歡樂收官
聖蓋博燈會／企業設攤服務華人 凝聚社區連結

聖蓋博燈會／企業設攤服務華人 凝聚社區連結
台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？

台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？
半島豪苑東灣盛大開幕　Castro Valley第五分店登場 28,000平方尺超大空間　可同時容納800位賓客

半島豪苑東灣盛大開幕　Castro Valley第五分店登場 28,000平方尺超大空間　可同時容納800位賓客
聖蓋博燈會 有人氣有看點

聖蓋博燈會 有人氣有看點

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
在別處屬富裕，在本地舉步維艱。舊金山年收入40萬元家庭，卻不堪托兒費用重擔。(舊金山縣市府臉書)

美家庭中位數5倍…舊金山年收入40萬 仍不堪托兒費重擔

2026-03-20 16:05
圖為美超微（Supermicro）位於矽谷的總部。（記者江碩涵／攝影）

美超微共同創辦人因走私晶片被聯邦起訴 股價暴跌三成

2026-03-20 22:30

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國