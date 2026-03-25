劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）及潮流網站Sole Retriever報導，屋崙的金牌花樣滑冰選手劉美賢 （Alysa Liu）成為了Nike的新代言人。

繼在2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運上創造歷史性的表現後，劉美賢與這家運動品牌共同推出了一項新活動，其中推出的服裝印有她滑冰生涯中的經典畫面。

T恤售價45美元，連帽衫售價70美元。

「這就是我他媽說的那個（That′s what the fu*k I’m talking about）。」20歲的金牌花樣滑冰選手劉美賢在今年米蘭冬奧上以這句宣言結束了她的奪冠自由滑表演，精準道出了所有人對她完美表現的共同感受。在登頂這項運動的全球舞台之巔後，這位來自舊金山灣區的選手如今成為了Nike最新宣傳活動的代言人，她的隨性自在的態度成為焦點。

Nike運動服飾（Nike Sportswear）邀請劉美賢參與此次宣傳活動，不僅對這位花滑明星進行了專訪，還拍攝了她身穿即將發售的Air Liquid Max以及一款前所未見的復古Nike月球鞋（Nike Moon Shoe），深藍色鞋身搭配白色Swoosh標誌。在採訪中，劉美賢毫不避諱地談到了自己面對成名時那份挑剔的心態。

「如今，我拒絕的事情比以前答應的要多，」劉美賢說，「我樂於傾聽他人意見，也喜歡嘗試新事物，但我更信任自己的直覺。當我重返花樣滑冰賽場時，有人建議我改變髮型，但我明確說：『不，我不會改變髮型。』人們會給我推薦歌曲，我會認真考慮，但如果我不喜歡，就不會選用它作為滑行配樂。我希望做出那些真正屬於我自己的選擇。」

劉美賢在義大利 參加奧運會期間身著Nike裝備，但自她奪得金牌以來，Nike為這位「條紋髮」花滑選手注入了更多活力。除了新廣告活動外，Nike還將推出一款以劉為靈感的聯名服飾系列，連帽衫和T恤上印有她滑冰的照片。想要了解劉美賢與Nike相關的所有最新動態，請下載Sole Retriever應用。