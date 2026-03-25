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亞馬遜自駕計程車Zoox開進華埠 服務範圍擴大四倍

編譯廖宜怡／綜合報導
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亞馬遜旗下自駕計程車Zoox宣布將舊金山業務擴大四倍，其中包括前進華埠。（美聯社）
亞馬遜旗下自駕計程車Zoox宣布將舊金山業務擴大四倍，其中包括前進華埠。（美聯社）

亞馬遜旗下自駕計程車Zoox宣布將舊金山業務擴大四倍，新服務範圍將覆蓋華埠

舊金山紀事報報導，Zoox表示，他們在舊金山的服務已開始擴大到華埠、太平洋崗（Pacific Heights）、北灘區（North Beach）、內河碼頭區（Embarcadero）和濱海區（Marina）。首批開放服務的對象是其員工，接著會再開放給員工親友和已註冊Zoox Explorers計畫的客戶。很快地，舊金山民眾就能乘坐Zoox前往甲骨文球場（Oracle Park）觀看球賽。

Zoox在自動駕駛車輛競賽中長期被視為Waymo的有力競爭者，去年更在東灣海沃（Hayward）設立了一家工廠，專門用來製造和訓練其自駕計程車。

Zoox的外觀獨樹一格，車身有如方型的四輪馬車，無需迴轉即可改變行駛方向；車內乘客座位採面對面設計，整體氛圍與其說是傳統轎車，不如說更像是舒適的休息室。

除了擴大舊金山服務範圍，Zoox也同步在拉斯維加斯擴大服務範圍。此外，Zoox還計畫在德州奧斯汀和佛州邁阿密啟動測試工作。

與此同時，網約車業者Uber和電動車製造商Rivian近日也宣布建立合作夥伴關係，正式進軍競爭日益激烈的自駕計程車市場。

Zoox執行長伊凡斯（Aicha Evans）表示，過去一年是Zoox的成長之年。她在一份聲明中表示，其團隊將汲取早期部署階段的經驗，「安全地將我們的自駕計程車服務推廣到全國各地，並讓更多乘客獲得獨特體驗。」

華埠 亞馬遜 自駕

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