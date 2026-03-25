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無人機外送服務來了 灣區居民有4疑慮

記者李怡／舊金山報導
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Wing公司的無人機外賣將拓展至灣區，灣區居民既期待，也關心吵不吵、安全不安全的問題。（wing.com官網截圖）
Wing公司的無人機外賣將拓展至灣區，灣區居民既期待，也關心吵不吵、安全不安全的問題。（wing.com官網截圖）

未來幾個月，舊金山灣區居民或將多一種全新的收貨方式，不是等外送員按門鈴，而是看著無人機把小包裹從空中送到家附近。灣區居民表示，他們真正關心的，恐怕不只快不快，還包括吵不吵、安全不安全，以及到底能不能送到自己住家。

Alphabet旗下無人機公司Wing發布，將把住宅無人機配送服務擴展至灣區，服務主打食品。Wing在官網表示，公司成立於2012年，源自Google的「Moonshot Factory」，早年曾在山景城Google園區內測試無人機配送。如今重返灣區，被公司形容為一次「回家」。Wing目前已在休士頓、亞特蘭大、達拉斯–沃斯堡等大型都會區提供服務。 

Wing在其網站上表示，其無人機可把小型包裹在30分鐘內送達，在零售商Walmart合作頁面上，業者也直接打出「幾分鐘送到」的宣傳語。

Wing公司的無人機外賣將拓展至灣區，灣區居民既期待，也關心吵不吵、安全不安全的...
Wing公司的無人機外賣將拓展至灣區，灣區居民既期待，也關心吵不吵、安全不安全的問題。（wing.com官網截圖）

從Wing目前的網站信息可見，無人機配送服務，最吸引以下三類群體，一是雙薪家庭與上班族。臨時缺晚餐食材、日用品或兒童用品時，若真能縮短等待時間，對忙碌家庭有不小吸引力。再是行動不便者，包括長者或暫時不方便出門的居民，小件急需品若能快速送達，便利性將更高。還有是習慣即時消費的年輕客群，未來可能更願意為「快」買單。

向灣區居民了解後，他們真正關心的，恐怕不只快不快，還包括吵不吵、安全不安全，以及到底能不能送到自己住家。

Wing目前尚未公布實際服務半徑、首波試點城市與社區。對高樓密集、地形複雜、風勢多變的舊金山而言，無人機配送能否大規模落地，後續仍要看監管、空域安排與社區接受度。 

從全美布局來看，Wing與Walmart今年1月已宣布，未來一年將再新增150家門市配送據點，目標到2027年建立超過270個無人機配送地點，形成橫跨洛杉磯到邁阿密的配送網路。

舊金山 休士頓 灣區

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