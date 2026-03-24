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NASA：灣區地表下沉被低估 有安全風險

記者王子涵／舊金山報導
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美國太空總署（NASA）最新數據顯示，舊金山正出現地表下沉現象，可能對安全構成風險。示意圖。(記者王子涵╱攝影)
美國太空總署（NASA）最新數據顯示，舊金山正出現地表下沉現象，可能對安全構成風險。示意圖。(記者王子涵╱攝影)

美國太空總署（NASA）最新數據顯示，舊金山正出現地表下沉現象，可能對人類安全構成風險。

研究人員利用2015年至2023年的高解析度（約90公尺）衛星資料，分析地表垂直變化情況。結果發現，過去依賴區域平均與線性推估的方法，往往忽略地方性地層變動，可能大幅低估海平面上升的實際影響。

在舊金山灣區，研究指出地層下陷具有明顯空間差異，部分低窪地區出現持續下沉現象。例如聖拉菲（San Rafael）、柯德麥迪拉（Corte Madera）、佛斯特市及灣農場島（Bay Farm Island，阿拉米達市）等地，地面下沉速度可超過每年1公分。另有研究顯示，部分灣區熱點的下沉速率甚至超過每年0.5公分，高於過去研究所估計的約0.3公分。

研究同時指出，潮位站所代表的區域數據，未必能反映城市內部差異。以舊金山為例，雖然整體潮位站數據與既有模型差異不大，但城市內不同區域的地表變動幅度差異明顯，使實際風險可能被低估。

NASA預測，到2050年，海平面上升幅度可能超過原先預期的兩倍。在部分灣區地點，若將地層下陷納入計算，海平面上升影響可能由約0.19公尺提高至0.45公尺，甚至增加0.07至0.26公尺的額外風險。

專家指出，環境變化以及日益頻繁的極端天氣事件，可能進一步加劇這一趨勢，帶來更高風險。

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