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亞裔一家返鄉探親 妻兒返美難入境 學者：持H-1B簽證害怕出國旅行

洛杉磯訊
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一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境；示意圖。(取材自Unsplash.com)
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境；示意圖。(取材自Unsplash.com)

H-1B簽證計畫的改革，打亂企業和外籍員工的計畫，並導致許多家庭分隔兩地。加州一個印度裔家庭，一家四口人回印度探親，只有從事生物科學的男主人順利返美，妻子和兩個孩子都滯留當地，無法入境，因為妻子很難預約到印度的簽證名額，一家人至今難團圓。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，很多H-1B簽證持有者表示，他們感到恐懼，不敢出國旅行，因為返美時將面臨更嚴格的審查。「太多家庭因此破碎，」一位從事生物技術的印度裔科學家A先生，他不願具實名，因為擔心自己的公開言論會影響家人的簽證。這位40歲的科技工作人員指出，妻子和兩個孩子如今仍滯留印度，因為當地簽證預約積壓嚴重，無法獲得旅行所需的簽證印章。

A先生一家去年回印度探親，原以為只需去領事館與移民官員簡單面談，即可獲得簽證印章。然而，整個系統在12月一夜之間發生變化，妻子再也無法預約到所需的面談，沒有簽證蓋章，她的簽證就是一張廢紙。

報導指出，印度H-1B簽證持有者及其家人的預約，原本安排在冬季，卻被國務院推遲一年多。還有一些人，像是A先生的妻子，根本預約不到面談。A先生還在等待綠卡，他持有H-1B簽證近十年，從事癌症藥物研發工作。五歲的女兒和一歲的兒子都是美國公民，妻子持有與他身分對應的H-4配偶簽證。

在兩難境遇下，A先生不得不選擇獨自返回加州工作。如今，這個往日熱鬧的家庭再也聽不到孩子們的歡聲笑語，生活發生巨大變化，女兒原計畫今年入讀家附近的幼兒園，但現在，妻子不得不在印度為孩子尋找臨時的教育方案。

「H-1B簽證持有者，現在真的非常害怕旅行，」爾灣加州大學移民法教授Veena Dubal表示，有些人返回美國入境時，不僅被要求接受二次檢查，甚至他們的H-1B簽證還在邊境被吊銷。

儘管旅行風險很大，但有些人突然遇到家庭緊急情況或海外親人去世，不得不選擇暫時離美，返美過程困難重重。而且，H-1B簽證持有者及其家人，每三年必須續簽一次簽證。當局先前允許簽證持有者，前往任何國外領事館完成續簽手續並在護照上蓋章，但去年這項規定改變，簽證持有者必須返回其原籍國續簽。

讓無數H-1B持有者感到窒息的，還有日益嚴苛的背景審查。目前，新政要求對簽證申請人及持有者進行社交媒體審查，重點搜尋是否存在安全威脅、或所謂的「反美內容」。史無前例的工作量已讓美國各領事館不堪重負，直接導致大面積的預約取消。

數據顯示，H-1B拒絕率也正在飆升，川普總統上一次執政期間，H-1B的拒簽率曾從2.8%飆升至18.3%。律師們預測，隨著移民局（USCIS）開始頻繁行使「自由裁量權」，針對延期或身分轉換的拒絕將再次攀升。

簽證 美國公民 印度

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