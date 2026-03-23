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加州列車電動列車命名「裴洛西號」 表彰她38年的支持

舊金山訊
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一列加州列車（Caltrain）電動列車以眾議院前議長裴洛西的名字命名，灣區公共交通領袖均到場慶祝。（Caltrain提供）
一列加州列車（Caltrain）電動列車以眾議院前議長裴洛西的名字命名，灣區公共交通領袖均到場慶祝。（Caltrain提供）

加州列車（Caltrain）22上午在舊金山舉行慶祝儀式，將一列電動列車以眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的名字命名，以表彰她在國會38年期間對公共交通的長期支持。

儀式在舊金山第四街的車站舉行。主辦方表示，此次命名旨在肯定裴洛西多年來在聯邦層級推動交通基礎建設與公共運輸發展的努力。裴洛西目前正值其國會生涯最後一個任期，任期將於2027年1月3日結束。

在舊金山，裴洛西的名字早已出現在多個公共設施上，包括市中心一棟18層的聯邦大樓，以及金門公園（Golden Gate Park）內的一條道路。未來，她的名字也將隨列車行駛於灣區鐵路網絡之上。

裴洛西辦公室今年2月宣布，為舊金山爭取到2026財年的1200萬元社區項目資金，其中包括撥款120萬元用於舊金山交通局（SFMTA）改善弱勢社區公車站照明。

此外，舊金山市府去年亦宣布獲得4000萬元聯邦補助，用於購置24輛混合動力公車，以汰換Muni車隊中的老舊車輛，進一步提升公共交通服務品質。

加州列車於2024年正式啟用電動列車車隊，透過架空電纜供電運行，相較過去柴油列車更為安靜。該電氣化項目於2017年啟動，最終較原定2022年時程延後兩年完成。

眾議院 加州 舊金山

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