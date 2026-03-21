「獵魔女團」製片人領獎致詞 麥克風被收起感到尷尬萬分

在第98屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮上，動畫電影「K-Pop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)獲獎表現受到矚目。

3月15日（星期日）該片榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎之後，編劇兼導演姜瑪姬(Maggie Kang，音譯)與Chris Appelhans發表精采獲獎感言。然後，就在製片人王蜜雪(Michelle Wong，音譯)開始發言時，麥克風架卻突然開始下降，降至舞台。

但當頒獎典禮音樂響起，這位在佛利蒙長大、畢業於聖荷西高中的製片人穩住。麥克風最終升到她的嘴邊，王蜜雪也完成她的獲獎感言。之後，當歌曲「Golden」獲得最佳原創歌曲獎時，她的同胞、歌曲的共同創作人Lee Yu-han卻沒有她幸運。

王蜜雪表示，他們受到的待遇、反映動畫電影和亞裔演員在好萊塢 的現狀，儘管他們的票房成績亮眼。她說，早已習慣經歷這種情況，不想做出負面反應，也不想詆毀任何人，而需用建設性的方式嘗試支持亞裔和動畫，因為它們密切相關。

在奧斯卡頒獎典禮後的幾天，王蜜雪在洛杉磯華納兄弟的辦公室接受「舊金山紀事報」採訪。

談到她在發表得獎感言差點被打斷，當時在想什麼？王蜜雪表示，首先，感覺很尷尬。他們是第二個獲獎的，然後當麥克風開始下降的時候，真的非常沮喪，但必須繼續說下去。她知道他們不會插播廣告，因為他們剛剛播完一個。所以心想，如果需要，就在會場大喊得獎感言。

很遺憾，作曲家Lee Yu-han在「Golden」獲得最佳原創歌曲獎時，並沒有得到同樣的待遇。王蜜雪表示，大家非常生氣，如果是李奧納多或其他人，他們肯定不會這麼做。所以這種情況很令人遺憾。

她認為，影劇學院需要解決這個問題。他們有偏袒現象，無論是動畫電影或亞裔總是被視為低人一等。非常非常令人沮喪。

在1970-80年代的佛利蒙長大，是什麼感覺？王蜜雪指出，當時那是一個截然不同的城市。她父親自香港移民過來，開了佛利蒙第一家中餐廳「House of Wong」。她的母親是日裔。當時佛利蒙的亞裔不多，那段時間很辛苦。

王蜜雪是個優等生，成績很好，還參加體育運動，當過高中學生會主席。但即便如此，生活依然很艱難，總覺得自己不如人。當時，亞裔的成長環境很不好，不像現在這樣可被接受。現在，佛利蒙是一個多元文化為主、龐大亞裔人口的社區，這對她與家人來說真好。

如果奧斯卡頒獎典禮在灣區而不是好萊塢舉辦，會選擇在哪裡慶祝？王蜜雪說，自己是華裔和日裔混血，所以就口味而言，她第一反應是吃中餐或日本菜。在佛利蒙最喜歡的餐廳是「Gourmet House」廣東餐廳，點心和粵菜都很棒，都是她從小吃到大的。因為灣區沒有很多大型韓國餐廳，像舊金山「 Gary Danko 」那樣的餐廳很不錯。