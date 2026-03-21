是否增稅減輕財政壓力？庫比蒂諾調查民意 邀居民投票

庫比蒂諾市議會將就潛在增稅計劃徵詢居民意見。(本報資料照片)

據聖荷西 焦點報導，面臨日益加劇的財政壓力和服務成本上漲，庫比蒂諾官員正詢問居民是否願意繳納更多稅款。

市議會17日指示工作人員就可能提高市政公用事業用戶稅一事對居民進行民意調查（poll），表明這是將該議案列入11月3日選舉選票的最可能途徑。官員們還考慮了其他創收方案，例如提高地方銷售稅（local sales tax）或更新自1992年以來未曾修訂過的市政營業執照稅（business license tax）。此次市政民意調查還將包含一個與潛在公園用地分區相關議案有關的附加問題。

市議員將在未來的會議上審議民意調查數據，並考慮是否在11月將該提案提交選民表決。

該市公用事業用戶稅目前定為2.4%，擬議的增稅至4.8%將適用於電力、燃氣和電信等服務，但為保護固定收入人群免受公用事業費用上漲的影響，老年人可免於繳納。

此舉正值庫比蒂諾市面臨預算壓力之際，其中包括與聖塔克拉拉縣警局（Santa Clara County Sheriff's Office）服務合同擬議的增額，該合同年費用可能從約1900萬美元增至近2600萬美元。

市政府官員承認了不同方案之間的利弊權衡。工作人員的報告指出，約28.8%的銷售稅收入將來自非本地居民，這可能減輕本地居民的稅負。與此同時，官員們警告稱，若無額外收入，市政府可能需要縮減基礎設施改善項目或其他服務，以維持公共安全和街道維護等核心運營。

庫比蒂諾居民格里芬（Peggy Griffin）要求市政府重新審視其他收入來源，包括銷售稅和娛樂活動費，同時警告稱提高公用事業稅可能會對年輕居民造成不成比例的影響。

在庫比蒂諾居住超過40年的弗萊（Rhoda Fry）表示，市政府應著眼於居民稅以外的收入來源，並指出庫比蒂諾的營業執照稅低於周邊城市，有調整空間。據報告，庫比蒂諾的營業執照稅人均收入約為14.19美元，遠低於山景城（Mountain View，66.82美元）、巴洛阿圖（Palo Alto，80.93美元）和聖荷西（88.66美元）等城市。弗萊表示「市政府的營業執照稅應與鄰近城市持平」。

她還質疑市政府是否有必要進行民意調查，表示在投入時間和資金進行民意調查之前，應該先看看庫比蒂諾居民在最近的銷售稅提案上是如何投票的，以判斷民眾是否有此意願。