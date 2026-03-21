矽谷恐再增稅 聖縣擬籌資維護開放空間 D提案6月投票

聖縣居民今年將就另一項稅收提案進行投票。籌資協助拓展公眾通行開放空間，並保護矽谷廣闊丘陵、林地與草原上野生動物；圖為Coyote Valley開放空間保護區。(取材自聖縣開放空間管理局臉書)

聖塔克拉拉縣居民今年將就另一項稅收提案進行投票。但這次不是針對醫院，而是協助拓展公眾通行開放空間，並維護矽谷廣闊丘陵、林地與草原上野生動物。

根據聖荷西 焦點報導，選民今年6月將被請求接受針對位在「聖塔克拉拉谷開放空間管理局」(Santa Clara Valley Open Space Authority)法定管轄範圍內的房產業主、徵收每平方英尺建築面積兩美分稅金的提案。

轄區範圍包括聖荷西、密爾比達、金寶市(Campbell)、聖塔克拉拉與莫甘山(Morgan Hill)。官員表示，這項D提案每年將可籌集1700萬美元，以助管理局修復並維護開放空間、水道和農田，益於公眾福利。

若提案獲得通過，一般獨棟房屋每年將額外繳納32美元，每塊地最高稅額為7500美元，老人和低收入屋主可享豁免。商業和工業地產所有者需繳納更多稅款，但也包含在7500美元稅額上限內。

聖縣開放空間管理局總經理麥克肯茲(Andrea Mackenzie)表示，自2014年以來，管理局收入維持同樣來源，估計時至2041年，聖縣開放空間系統每年將有超過100萬名遊客。這也是為什麼預測並滿足未來15至20年的公眾需求，至關重要。

轄區最猛烈反對稅收者代表認為，提案將與全縣其他稅收措施疊加，惡化聖縣開放空間管理局管轄範圍內居民的生活成本。聖縣自由黨主席德恩(Joe Dehn)指出，每個政府機構總能找到理由解釋為什麼需要更多資金。有時，這些理由單獨聽起來似乎合情合理。但加總所有新增稅收及貸款，對於為何有越來越多的人負擔不起在聖縣生活的情況，就不會感到驚訝。

聖塔克拉拉谷開放空間管理局過去兩年一直在研究稅收提案，以增加每年1200萬美元的收入。目前收入已不足以管理逐漸增加的公共土地網絡，這些土地從聖荷西東部的山丘、一直延伸到Coyote Valley與Coyote Ridge。過去十年間，開放空間保護區的總面積已從1.6萬英畝增加到3萬英畝，遊客數量也從2014年的15萬人次增至目前50萬。

麥克肯茲表示，當局預測未來開放空間面積還將增加1萬至1.5萬英畝。

雖然開放空間管理局一直探詢稅收提案，但這次投票方案並非直接來自機構本身。去年9月，前聖縣議員Ken Yeager、聖谷水務局董事巴拉德(Shiloh Ballard)與綠山基金會執行主任哈奇森(Julie Hutcheson)共同開始收集簽名，發起這項提案。 2月10日成功通過稅收提案的資格認定，得以列入6月2日的初選選票。

提案理由具策略意義。由於這是一項選民支持的提案，只需獲得逾50%選民的簡單多數即可通過，而非縣議會發起之特別稅所要求、需要超過更為嚴格的三分之二選票門檻。

去年11月，選民批准一項由縣府提出、將銷售稅提高0.58美分的提案，旨在每年增加3億3000萬美元的財政收入，以避免因川普總統去年7月簽署聯邦支出削減法案「H.R. 1」、而導致醫院關閉危機。同時，包括聖縣在內的多個灣區郡縣，正積極推動一項可能在今年的選票增加0.5美分銷售稅的提案，以拯救舊金山灣區捷運系統(BART)、加州火車(Caltrain)、聖谷交通局(VTA)與其他公共交通機構，免於承擔數億美元的赤字。