H-1B簽證改革…顛覆灣區就業市場、拆散家庭 移民律師嚴陣以待

Deel律師樓專精於替雇主處理雇用外國人才所需H-1B簽證的事務。(取材自Deel官網)

川普 的H-1B簽證改革，正在顛覆灣區就業市場並拆散家庭。政府最近又出了一些新規定，H-1B持有人又受到衝擊。

舊金山 紀事報報導，灣區科技業最常用的簽證項目—H-1B的全面改革，打亂了企業和外籍員工的計畫，導致許多家庭分隔兩地。隨著新規的出台，移民律師們正嚴陣以待，準備應對H-1B簽證持有者和申請人可能面臨的更多衝擊。

19日是最新一輪H-1B簽證抽籤的報名截止日期。在川普的反移民政策下，H-1B簽證計畫發生了翻天覆地的變化。這種由雇主擔保的簽證旨在引進外籍員工從事從軟體開發到醫療保健等專業領域的工作，並為他們提供獲得綠卡的途徑。

但川普對該計畫採取了限制性立場，聲稱這些改革是為了優先保障美國人就業。H-1B簽證律師們預計，由於新增的10萬美元申請費，今年的申請人數會減少，而且拒簽率也會上升，這種情況在川普的第一任總統任期內也曾出現過。

任何後續影響都將對灣區勞動市場造成巨大衝擊，聖荷西 和舊金山都會區是全美H-1B簽證持有者最集中的地區。目前的H-1B簽證持有者表示，他們感到恐懼，不敢出國旅行，因為回美時將面臨更嚴格的審查。

「太多家庭因此破碎」一位40歲的灣區生技工作者說。他的妻子和兩個在美國出生的孩子滯留在印度，因為簽證蓋章的預約積壓嚴重，他們無法辦理手續。他的妻子帶著孩子去探親，原本以為只需去領事館與移民官員進行一次簡單的面談即可。

然而，整個系統在去年12月一夜之間發生了變化。她再也無法預約所需的面談。沒有簽證蓋章，她的簽證就毫無用處。印度H-1B簽證持有者及其家人的預約原本安排在冬季，卻被美國國務院推遲了一年多。還有一些人，比如那位生技工作者的妻子，根本無法預約。

這位生技工作者正在等待綠卡，他持有H-1B簽證近十年，從事癌症藥物研發工作。他5歲的女兒和1歲的兒子都是美國公民，他的妻子持有與他身分對應的H-4配偶簽證。如今，這對夫婦位於舊金山半島的家中再也聽不到孩子們往日的歡聲笑語。這位生技工作者今年1月獨自返回加州工作，沒有帶家人同行。