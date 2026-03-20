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輝達GTC大會聖荷西舉辦 搭配聖派翠克節氣氛、吸引3萬人參與

編譯組／綜合報導
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聖荷西市中心舉行的輝達GTC（Nvidia GTC）人工智慧大會吸引了約三萬名參會者。(路透)
聖荷西市中心舉行的輝達GTC（Nvidia GTC）人工智慧大會吸引了約三萬名參會者。(路透)

聖荷西信使報(Mercury News)報導，於周一(16日)在聖荷西市中心拉開帷幕的輝達GTC(Nvidia GTC)人工智慧(AI)大會吸引了約三萬名參會者。

隨著市中心交通擁堵，一排排Waymo計程車在紅綠燈前禮貌地排隊等候。雲計算和AI公司的廣告鋪滿了公交車和廣告牌，成群的參會者身著亮綠色掛繩(這是本周市中心必備的時尚配飾)，在聖派翠克節(St. Patrick’s Day)當天也應和了節日氣氛。

周一和周二(17日)上午，就連咖啡館和街角也熱鬧非凡。這種景象自20世紀90年代末網際網路泡沫時期以來已鮮少見。

總部位於聖路易斯(St. Louis)的WorldWide Technology公司已連續第三年包下Mezcal餐廳用於會議，今年還擴展到鄰近的Rookies餐廳舉辦部分活動。周一中午，約250名參會者聚集在這兩家餐廳，通過直播觀看了輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang)的主題演講，該演講在座無虛席的SAP中心舉行。

曾在聖荷西的一家Denny’s餐廳創立公司的黃仁勳被認為是將大會留在聖荷西的關鍵人物，儘管市中心核心區面臨酒店客房短缺的挑戰。

大會主會場設在McEnery 會議中心，但大會的覆蓋範圍遠不止於此，萬豪(Marriott)、希爾頓(Hilton)、Hyatt Place及希爾頓Signia(Signia by Hilton)酒店，以及Tech Interactive、Civic Auditorium、Montgomery劇院和表演藝術中心(Center for the Performing Arts)均設有分會場。

查維斯廣場(Plaza de Cesar Chavez)已變身為GTC公園，成為參會者日夜皆宜的休閒場所。日立(Hitachi)、亞馬遜網絡服務(Amazon Web Services)、微軟(Microsoft)等公司在公園外搭建臨時展台展示產品。Red Had公司設有「AI趣味區」，而一排排白色帳篷已準備就緒，為飢腸轆轆的參會者提供Poor House Bistro、Het Say和Curry Up Now等當地餐廳的美食。

聖荷西藝術博物館為本次大會精心策畫了活動，整個星期都設有免費的「藝術+科技」日，周四晚間還將舉辦「復古科技之夜」派對，屆時將由專攻電子遊戲音樂的樂隊Character Select助陣。

對於當地居民來說，這種氛圍可能並不那麼令人愉悅。他們不習慣市中心如此擁堵的交通(無論是車輛還是行人)，或者可能因為心儀的酒吧為科技派對而暫停營業，導致無法光顧。如果你正面臨這種情況，請記住：這一切終將過去。在此期間，不妨去探訪那些你喜歡的、本周尚未被「重新包裝」的隱秘寶地。

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