舊金山超高薪執行長法案D 提案造勢開跑

D提案又稱為「過高執行長薪酬法案」，是一項2026年6月的地方投票提案，旨在透過向大型企業徵收額外費用，協助維持舊金山的基本公共服務與醫療保健體系。（記者王子涵／攝影）

超過200位勞工家庭、社區領袖及小商業業主日前齊聚舊金山 國際電力工人六號工會（International Brotherhood of Electrical Workers Local 6），為6月2日將登上選票的D提案(Proposition D)競選正式起跑造勢。

當天出席集會的有多位民選官員與社區代表，包括市議員陳詩敏（Connie Chan）、馬百樂（Bilal Mahmood）、梅義加（Myrna Melgar）、陳小焱（Chyanne Chen），以及第四區市議員參選人朱凱勤（Natalie Gee）等人到場聲援。

D提案又稱為「過高執行長薪酬法案」( Overpaid CEO Act)，是一項2026年6月的地方投票提案，旨在透過向符合特定條件的大型企業徵收額外費用，協助維持舊金山的基本公共服務與醫療保健體系。支持者表示，提案要求在舊金山營運、年營收超過10億美元、雇員超過1000人，且公司執行長或高層薪酬超過員工平均薪資100倍的大型企業，為城市公共服務分擔更多責任。

提案支持者指出，D提案提供了一個相對負責任的解決方案，在不增加小商業、勞工家庭、屋主或租客負擔的情況下，為城市重要服務尋找新的財源。

前加州主計長余淑婷（Betty Yee）表示，那些在舊金山開展業務並從川普政府時期的大規模聯邦減稅政策中受益的大型企業，不應在城市面臨多項基本服務可能被削減的情況下，繼續享有豁免。

由超過200家商戶組成的華埠商戶聯會（Chinatown Merchants United Association of San Francisco）支持D提案。會長邵旗謙（Edward Siu）表示，D提案將有助於維持社區所依賴的重要公共服務，同時只要求那些高層薪酬與基層員工差距極大的大型企業承擔更多責任，而不會影響小型商家。

華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）也表達支持。共同行政主任潘偉旋（Vincent Pan）指出，指出，目前舊金山約有23萬居民依賴加州醫療補助計畫（Medi-Cal），其中許多人是長者或低收入家庭，而為華語患者提供文化與語言適切服務的社區計畫，也面臨被取消的風險。他認為，D提案只是要求那些在減稅政策中獲利的大型企業為城市作出合理貢獻，以保護這些攸關生命的重要服務。