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恐逾90℉ 3月最強「馬拉松式」熱浪將襲灣區

舊金山訊
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國家氣象局已對灣區發布高溫警報，從周一上午持續至周五晚間，連續五天。（取自國家氣象局網站）
國家氣象局已對灣區發布高溫警報，從周一上午持續至周五晚間，連續五天。（取自國家氣象局網站）

灣區本周將迎來一波罕見的3月熱浪。國家氣象局已對灣區發布高溫警報，從周一上午持續至周五晚間。氣象部門形容這是一場「馬拉松式」熱浪，多個城市氣溫預計將升至華氏90度以上，並可能打破往年同期歷史紀錄。

預報顯示，舊金山本周一至五的最高溫都可能達到或超過華氏84度，將追平自2007年官方氣象觀測站遷至教士區（Mission District）以來，最長的連續高溫紀錄。

灣區其他城市氣溫則可能更高。預測聖荷西本周將首次在3月測得華氏90度以上高溫。屋崙也有機會突破華氏90度，也將是現代氣象紀錄以來3月首次出現如此高溫。

從周日(15日)氣溫已明顯升高，舊金山Crissy Field海灘與跑步步道擠滿外出活動的民眾，氣氛更像夏末而非初春。舊金山居民門登霍爾（Logan Mendenhall）說：「你能相信現在是3月嗎？我真的很難相信。我家人在紐約，正遇到一場又一場暴風雪，而我們這裡卻是華氏80度的天氣，太不可思議了。」

相關單位提醒，高溫天氣同時伴隨海岸安全風險。舊金山消防局隊長艾爾斯（Jack Ayers）形容這波天氣為「前所未見的3月熱浪」，並警告海邊遊客留意突發巨浪（sneaker waves）與強勁離岸流。

艾爾斯指出，舊金山多數海灘並非全天候設有救生員，包括Ocean Beach、Baker Beach、China Beach與Fort Point等地。

北灣聖他羅莎消防局（Santa Rosa Fire Department）也透過社群媒體提醒居民，在高溫期間務必補充水分，並切勿將兒童或寵物單獨留在車內，以免造成中暑或生命危險。

能源公司太平洋瓦電（PG&E）則呼籲居民節約用電，以減少電網負荷。發言人麥克法蘭（Megan McFarland）表示，居民可將冷氣恆溫器在家時設定為華氏78度、外出時設定為華氏85度。

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